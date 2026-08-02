От метеорити до смарт часовници - технологичните милиардери пренаписват правилата в лукса

С акции на SpaceX на стойност около 3,5 млн. долара, Чип, бивш специалист по данните в аерокосмическия гигант на Илон Мъск, купил неотдавна метеорити на цена от 10 хил. долара и пожарна кола за 5000 долара, пише Ройтерс.

50-годишният космически ентусиаст не е сигурен как ще използва колата, може би като атракция за рождения ден на тригодишното си дете. Но новото му богатство, свързано с първичното публично предлагане на SpaceX през юни, му дало свободата да купува „глупави“ неща, разказва той пред Ройтерс.

Чип, който пожелал да разкрие само първото си име за обсъждането на личните му финанси, е хвърлил око на часовника TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph на цена от около 8000 долара, вдъхновен от мисията на астронавта на НАСА Джон Глен в орбитата около Земята през 1962 г.

Въпреки ентусиазма все още не е ясно дали приблизително 440 хил. американски милионери, които са станали такива благодарение на печалбите от фондовия пазар миналата година и напоследък от листването на компании за изкуствен интелект, ще доведат до нова златна ера в сектора на луксозните стоки в света.

„Секторът се конкурира все повече с други сектори и с други категории възможни разходи и покупки“, казва Федерика Левато, партньор в консултантската компания Bain & Company.

Изпитващи затруднения модни марки поглеждат към бума на технологичните милионери за спасителен пояс, изправени пред продължаваща слабост в Китай и несигурност сред потребителите в световен мащаб.

Пазарът на персонални луксозни стоки, оценяван на 358 млрд. евро през 2025 г., се сви през последните две години, отбеляза Bain в изследването си от миналия месец.

Въпреки това Северна Америка беше сред най-бързо нарастващите региони за компании за луксозни стоки като LVMH, Richemont, Hermès и Gucci на Kering през тримесечието до 31 март.

Главният изпълнителен директор на Richemont Никълъс Бос заяви пред анализатори през май, че „високото ниво на потребителско доверие в Америка“ доведе до силни продажби.

Неповторим вкус

Докато се опитват да продават на новите технологични милионери, брандовете отчитат техния неповторим вкус и конкуриращи се интереси, които отвличат вниманието от традиционните луксозни стоки.

„Играх волейбол в гимназията и колежа“, казва стратегът в областта на изкуствения интелект Зак Кас, който до 2023 г. ръководел отдела за излизане на пазара на OpenAI, създателя на ChatGPT, и притежава дял в SpaceX, чийто дял не се оповестява. „Буквално използвах печалбите си от OpenAI и купих професионален спортен отбор“, допълва той, имайки предвид волейболен отбор.

Като част от по-широко внимание върху преживяванията и благосъстоянието технологичните служители се интересуват от смартчасовници, които следят крачките и калориите им на ден, казва Харисън Колкорд, основател на Harrison Lifestyle Concierge.

Бившият инженер в SpaceX Робърт, чиито акции са на стойност около 4 млн. долара, той пожелал да се използва само първото му име, казва, че със съпругата му неотдавна купили нови Apple Watch, тъй като решили да се посветят още повече на фитнеса, а след като се впуснат в круиз около Аляска, планират да реинвестират голяма част от новопридобитото си богатство.

Но все още има пазар за традиционните часовници на стойност хиляди долари от водещи марки, включително Rolex и Cartier на Richemont, също благодарение на инвестиционната им привлекателност, тъй като цената им при препродажба често е по-висока от цените на дребно.

„Не носите смартчасовника си със смокинг или костюм“, казва Колкорд.

САЩ бяха основният пазар за швейцарските часовници през 2025 г., като съставляваха 17% от световния износ въпреки значителните нарушения от вносните мита, съобщи Федерацията на индустрията на швейцарските часовници през януари.

Но модните марки ще трябва да се конкурират с други сектори отвъд традиционните луксозни стоки за своя дял от разходите.

Новобогаташите харчат около една трета по-малко за изискани дрехи и кожени изделия спрямо тези с предавано през поколенията богатство, казва Филипо Бианки, който ръководи отдела за световния луксозен пазар в Boston Consulting Group.

Вместо това основният им приоритет в разходите са трайните активи като недвижими имоти, яхти и коли, допълва той.

Все пак марки като Chanel и Hermes имат лого, което богатите клиенти често искат да носят, отбелязва Мери Гонсалвес Кини, стилист в Калифорния, която работи с технологични ръководители.

Чип, бившият служител на SpaceX, казва, че не планира да купува луксозни дрехи, освен ако не реши да обнови колекцията си от дрехи за излизане. Последното яке, което си купил, било от магазина за втора употреба Goodwill.

„Нося тениски и къси панталони от години. Така се чувствам удобно, не смятам, че това ще се промени“, споделя той.