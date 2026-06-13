Луксозните европейски брандове търсят подкрепа от новите американски богаташи

Европейските марки луксозни стоки се насочват към САЩ, откривайки нови магазини и организирайки ревюта и други събития, в опит да привлекат американците, натрупали състояние около бума с изкуствения интелект и технологиите, пише Ройтерс. След две години на спад секторът започваше да се стабилизира, но войната в Близкия изток отново ограничи пътуванията и разходите за луксозни стоки, особено в страните от региона.

Китай продължава да се бори с дефлацията и срива на сектора с недвижимите имоти, а страната беше локомотивът на продажбите на луксозни стоки през последните двадесетина години. По тази причина и компаниите се нуждаят повече от всякога от богатите американци.

Според анализатори ралито на акциите на технологичните компании стимулира търсенето в САЩ на стоки, свързани с лукса, и брандове като LVMH, Gucci или Moncler се ориентират бързо. Dior и Gucci вече показаха своите колекции за круизи пред американска публика, а италианката компания Zegna организира представянето на колекцията си за лято 2027, което ще се проведе на 5 юни в Лос Анджелис.

Данните на компанията за недвижими имоти Savills, която следи сектора на магазините на луксозните марки, сочат, че новооткритите такива обекти са на най-ниското си ниво от 2020 година насам. За първи път Северна Америка води при отварянето на магазини на луксозни марки. През миналата година 27% от всички са в Северна Америка, 26% в Европа, а 19% - в Китай.

Повечето компании нямат отделни данни за пазара в САЩ (разглеждат като цяло региона Америка), но отчетите показват, че широкият регион има по-добри резултати, отколкото в Европа и Китай.

Ройтерс отбелязва, че американският пазар има много голям потенциал, защото магазините на луксозните марки са по-малко спрямо Китай и се смята, че много марки не са достигнали насищане на пазара. Интерес вече има и към по-непознати досега щати, където се преместиха част от богаташите, опитващи се да избегнат високи данъци.

Hermes вече има свои магазини в Нашвил (Тенеси) и Скотсдейл (Аризона), като планира да отвори врати и в Уилмет, градче на север от Чикаго. Италианската Moncler пък съобщи, че планира да открие магазин в Далас (Тексас), както и на Пето авеню в Ню Йорк. От началото на годината компанията има свой магазин в Аспен (Колорадо), който е един от най-луксозните ски курорти в света.

В същото време анализите на Morgan Stanley показват, че американските потребители са едва 20-22% от купувачите на луксозни стоки в световен мащаб и "без Китай няма да се мине", ако секторът иска да се върне към растежа. През следващите месеци обаче в САЩ ще се осъществят мащабни първични предлагания и те приходите могат да насърчат разходи за часовници и бижута.