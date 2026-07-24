Най-голямото руско нефтено пристанище на Черно море е спряло да товари петрол от вторник

Най-голямото руско нефтено пристанище в Черно море е спряло товаренето на танкери през последните няколко дни заради увеличението на атаките с дронове от Украйна в региона.

Нефтеният терминал „Шехарис“ в Новоросийск не е товарил суров петрол от ранните часове на вторник, 21 юли, според информация за корабоплаването, видяна от Bloomberg News, потвърдена от сателитни снимки и проследяване на плавателните съдове.

Въпреки че лошото време понякога нарушава товаренето в съоръжението, предупреждение за буря в района на терминала е влязло в сила късно в четвъртък, два дни след приключването на последното товарене.

От руския оператор „Транснефт“ ПАО, собственик на терминала, не са отговорили веднага на искане на агенцията за коментар.

Увеличението на атаките с дронове попречи на танкерите да събират барели от близкия терминал CPC тази седмица. Евентуално продължително прекъсване в „Шехарис“ може да окаже допълнителен натиск върху световните пазари, които вече са под напрежение заради конфликта в Близкия изток. Според данни, събрани от Bloomberg, от терминала са превозвани средно по 650 хил. барела на ден от началото на годината.

Украйна значително засили ударите си по руски кораби в Черно и Азовско море в опит да привлече Кремъл на масата за преговори за край на войната. Москва предупреди всички кораби в изключителната икономическа зона на страната в Черно море, че е опасно да се плава там поради потенциални заплахи от въздушните и морските дронове на Украйна.