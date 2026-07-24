Европейските акции се възстановиха в петък, подкрепени от технологичния сектор

Европейските акции се възстановиха в петък, тъй като ралито на технологичните акции, водено от германския производител на софтуер SAP, надхвърли влиянието на скока в цените на петрола над 100 долара за барел и новите търговски мита на САЩ.

Инвеститорите затвърждават очакванията си, че централните банки вероятно ще бъдат принудени да поддържат лихвените проценти високи за по-дълго време, пише Investing.com.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 добави 0,82% до 644,51 пункта, след като отчете най-големия си спад от две седмици в четвъртък.

В Германия DAX нарасна с 1,36% до 25 099 пункта, във Франция CAC 40 се повиши с 0,88% до 8372,28 пункта, във Великобритания FTSE 100 – с 0,91% до 10 736,23 пункта, а в Испания IBEX 35 – с 1,65% до 19 585,4 пункта.

Акциите на SAP поскъпнаха с над 6%, като оказаха най-силна подкрепа на германския бенчмарк заради финансовите резултати за второто тримесечие.

Същевременно акциите на Neste поевтиняха с 8%, след като енергийният гигант отчете основна печалба за второто тримесечие под очакванията.

Пазарната оценка на Ubisoft се повиши с над 3% след публикуването на отчета за продажбите за първото фискално тримесечие на компанията, докато на Volkswagen спадна с малко над процент заради влошените перспективи.

Според публикуваната в петък статистика бизнес активността в еврозоната се е върнала към растеж през юли за първи път от четири месеца заради силното възраждане на новите поръчки в производството.

Композитният PMI индекс на S&P Global се повишава до 51,9 пункта през юли от 50 пункта през юни, над прогнозата за ръст до 50,3 пункта, като достига най-високото си ниво от пет месеца. Стойност над 50 пункта показва разширяване на икономическата активност.

Пазарите на петрол реагираха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за мащабни военни ответни мерки срещу Иран и йеменските хути предвид ударите по търговски танкери в Червено море и Персийския залив. Цената на суровия петрол сорт брент нарасна с повече от 7% и надхвърли 100 долара за барел за първи път от месеци. Това отново разпали опасенията от тежък вторичен инфлационен шок в европейските икономики, вносители на енергоизточници.

По-късно петролът поевтиня с над 4% заради публикации, че Пакистан, подкрепен от Китай, се опитва да върне САЩ и Иран на масата на преговорите.

Тръмп обяви и нови мита между 10% и 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори, вкл. страните от Европейския съюз (ЕС), които влизат в сила незабавно.

Рязкото покачване на цените на енергоносителите, геополитическите конфликти и търговското напрежение тласнаха лихвите по държавните облигации в еврозоната до 15-годишни върхове както по краткосрочните, така и по дългосрочните книжа.