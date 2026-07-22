Магнатът зад най-високата кула в света планира имотни проекти за 20 млрд. долара в Сирия

През последните седмици базираният в Дубай имотен магнат Мохамед Алабар обиколил един от най-дългите плажове на средиземноморското крайбрежие в Сирия. Живописното крайбрежие край пристанищния град Латакия изглежда недокоснато, за разлика от останалата част на страната, която носи дълбоките белези от над 10-годишна гражданска война, пише Bloomberg.

Пътищата в Сирия са осеяни с дупки и разрушена инфраструктура загрозява голяма част от пейзажа. Но Алабар, който построи най-високата кула в света в Дубай, залага на съживяване и планира два мащабни жилищни и туристически проекта на стойост поне 20 млрд. долара.

Проектите ще включват десетки хиляди жилища, а също и курортни комплекси, магазини, офиси, училища и болници в Латакия и сирийската столица Дамаск.

Стремежът на Алабар показва, че инвеститорите от Персийския залив започват да инвестират в Сирия, след като години наред заобикаляха страната с близо 27 млн. души население. Въпреки че стабилността не беше напълно възстановена, съживяването на разкъсаната от война страна им предоставя рядката възможност да постигнат едновременно политически и икономически цели.

Инвеститорите са насърчени от решението на Вашингтон да отмени санкциите и плановете му да спре да определя Сирия като страна, спонсорираща тероризма. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с новия сирийски президент Ахмед аш-Шараа. Бяха обявени редица инвестиции в сирийски пристанища, летища и инфраструктура от страни като Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства.

„През последните 50 години в Сирия нямаше значително строителство. Арабите се стремят да инвестират в арабския свят. Те помнят Сирия с нейния туризъм, земеделие, промишленост, но нямаха благоприятен режим да инвестират“, казва Алабар в интервю за Bloomberg.

Той е начело на две големи строителни компании в ОАЕ – дубайската Emaar Properties и базираната в Абу Даби Eagle Hills. Той изгради мащабни проекти за милиарди долари в Египет, Саудитска Арабия и в Европа като Belgrade Waterfront. Алабар създаде връзки с владетеля на Дубай и изгради отношения с кралското семейство в Абу Даби, като понякога се включваше в делегации, които придружаваха президента на ОАЕ в чужбина. Всичко това превърна бизнесмена във влиятелен и политически значим играч на пазарите на недвижими имоти в региона.

Алабар заяви, че проектите, по които работи, ще са собственост и ще се управляват от нова компания, притежавана съвместно от сирийското правителство, инвеститори от Персийския залив и обикновени сирийци, които искат да инвестират в замяна на акции в компанията. Очаква се сирийското правителство да предостави терен, а подробностите около финансирането все още се уточняват, допълни той.

Алабар отбеляза, че дружеството му Eagle Hills в Абу Даби ще бъде ключов инвеститор в новата компания, но иска тя да бъде мажоритарна собственост на сирийци. Целта е да бъдат подпомогнати да участват в тази възможност и да се гарантира, че чуждестранните инвеститори няма да се възползват от страната.

Той планира да започне строителнството до месеци. Но това е много рисковано начинание. 10-годишната гражданска война, която превърна милиони хора в бежанци, приключи неочаквано през 2024 г., когато режимът на Башар Асад рухна, а бунтовниците начело с аш-Шараа влязоха в Дамаск. С поемането на властта от новото правителство мащабът на предизвикателството стана явен в страна, потънала в бедност, икономически срив и разделения в обществото. Но Иран загуби ключов съюзник в региона със свалянето на режима на Асад.

Страните от Персийския залив смятат обрата в Сирия за символ на съживяването на Близкия изток и за възможност да го откъснат решително от влиянието на Иран, казва Джошуа Ландис, директор на Центъра за близкоизточни изследвания към университета в Оклахома. „Но съществува голяма продоволствена несигурност и това вероятно е най-голямата единична опасност в Сирия в дългосрочен план“, допълва той.

Въпреки че новото сирийско правителство се нуждае от чуждестранни инвестиции, луксозните апартаменти може да предизвикат възмущение сред големи части от населението, отбелязва Ландис.

Алабар казва, че обмисля два модела, за да отговори на нуждата от евтини жилища. Да задели част от проектите за по-достъпни жилища или да предостави около 5000-10 хил. долара за всяко продадено жилище във фонд за възстановяване на жилищата на най-нуждаещите се.

„Първо ще отворя вратата за всеки сириец, местен в Сирия и в чужбина, да влезе и да инвестира с нас, ако иска. Мисля, че това е първият път, в който сирийците могат да бъдат въвлечени в начинание в собствената си страна“, отбелязва той.

Стремежът на ОАЕ да стимулира икономическото съживяване на Сирия беше бърз и един от най-видимите. Кранове пристигнаха в пристанищния град Тартус през юли, след като дубайският оператор DP World започна да инвестира 800 млн. долара, за да увеличи годишния капацитет за обработване на товари на пристанището. AD Ports Group купи дял от 20% в международния терминал за контейнеровози в Латакия.

Най-голямата катарска банка QNB ще гарантира заем от 7 млрд. долара, за да помогне за възстановяването на електроенергийна инфраструктура и летище в Сирия, съобщи Bloomberg News по-рано тази година. Междувременно САЩ водят преговори за изграждането на тръбопровод, който да пренася петрол от Ирак към Сирия - маршрут, който ще избягва Ормузкия проток.

Извън Персийския залив френската компания TotalEnergies обмисля да работи по крайбрежни проучвания в Сирия. Френският президент Еманюел Макрон посети страната през юли в ключова визита.

Алабар казва, че напоследък има почти ежедневни разговори с министри от сирийското правителство, които очакват с нетърпение началото на строителството. Дори президентът аш-Шараа се обаждал периодично на Алабар, за да провери напредъка, съобщи магнатът от ОАЕ.

Абдула ал-Дардари, помощник-генерален секретар на ООН и бивш вицепремиер на Сирия, казва, че страната се нуждае от най-малко 200 хил. жилища на година за десет години. „Те трябва да са евтини, за хора с ниски доходи и с ниски лихви по ипотечните кредити“, отбеляза той. В същото време страната се нуждае и от всички инвестиции, които може да получи, добави ал-Дардари.

Макар че голяма част от жилищата, които Алабар строи, може да не са по джоба на повечето местни жители, преследвани от бедност, целта на проекта е да привлече инвестиции от сирийци в чужбина, милиони от които работят и искат дом. Проектите имат за цел и да привлекат туристи в страната, която десетилетия наред беше лятна дестинация за много богати хора от Персийския залив.

Но продължаващите заплахи за сигурността трудно може да се игнорират. Дори когато Макрон правеше обиколка в части от Дамаск, градът беше засегнат от няколко бомбени атентата, при които бяха ранени 18 души. Но Алабар е невъзмутим.

„Имахме инциденти, имахме бомбени атентати, но аз съм от Близкия изток. Знам тази игра, това е риск, който поемам, и аз и моите инвеститори решаваме да го поемем“, посочи той.