САЩ изтеглят всичките си войски от Сирия

САЩ са в процес на изтегляне на всичките си около 1000 войници от Сирия, съобщиха трима официални американски представители, цитирани от Wall Street Journal. Това слага край на десетгодишната военна операция в страната.

Американската армия вече е завършила изтеглянето си от гарнизона Ал Танф, стратегически пункт на границите на Сирия, Йордания и Ирак, и от базата Ал-Шадади в Североизточна Сирия по-рано този месец, съобщиха двама представители. Войските ще се изтеглят от останалите американски локации през следващите два месеца, уточниха те.

Представителите заявиха, че изтеглянето не е свързано със сегашното разполагане на американски военноморски и военновъздушни сили в Близкия изток за възможни удари срещу Иран, ако преговорите за ядрената програма на страната се провалят. Иран заплаши да отвърне на разполагането на американски войски в региона, ако САЩ извършат въздушни удари.

САЩ струпаха големи сили край бреговете на Иран, състоящи се от ударна група самолетоносачи, модерни изтребители и военни кораби. Втори самолетоносач, „Джерад Р. Форд“, се насочва към Иран.

Администрацията на Тръмп реши, че американското военно присъствие в Сирия вече не е необходимо, съобщиха двама американски официални представители. Причината е почти пълното разформироване на ръководените от кюрдите Сирийски демократични сили, основния партньор на САЩ в отблъскването на „Ислямска държава“ в Сирия през последното десетилетие.

Силите на сирийския президент Ахмет аш-Шараа превзеха повечето територии, контролирани от кюрдите в светкавична офанзива миналия месец. Дамаск и Сирийските демократични сили постигнаха крехко примирие, подкрепено от Вашингтон, през януари и демократичните сили приеха да се присъединят към сирийската армия.

Администрацията на Тръмп се стреми да изгради по-голямо дипломатическо присъствие в Сирия след консолидацията на властта на Шараа, който в края на 2024 г. свали диктатора Башар Асад.

Друга причина за изтеглянето на войските е да се намали опасността от търкания с армията на Шараа, която изобилства от привърженици на джихадистите, включително войници с връзки с „Ал Каида“ и „Ислямска държава“, и други, за които се смята, че са замесени във военни престъпления срещу кюрдските и друзките малцинства.

Не за първи път Тръмп изтегля американски сили от Сирия. През 2018 г., по време на първия си мандат като президент, той изненадващо нареди всички около 2000 американски военни да напуснат страната, след като обяви военна победа срещу „Ислямска държава“ и заяви, че Турция, ревностен противник на кюрдите в Сирия, може да запълни оставения от САЩ вакуум. Решението на Тръмп беше посрещнато със силна съпротива в администрацията и стана причина тогавашният министър на отбраната Джим Матис да подаде оставка.

В крайна сметка Тръмп остави няколко стотин войници в страната, за да пазят петролните находища с надеждата да завземат сирийския суров петрол за САЩ.