Русия умишлено атакува плевни с "Орешник", свършиха и купоните за бензин в Крим*

Русия умишлено е атакувала "плевни" в Украйна с ракетите "Орешник", за да види как се държи ракетата, заяви по време на интервю в Санкт Петербург руският президент Владимир Путин. Стенограма от разговора с журналисти е публикувана на сайта на Кремъл.

Руският президент призна още, че по време на масирания удар по Украйна срещу 24 май е имало и втора ракета "Орешник", която е паднала на територията на контролираната от Русия Донецка област, но без да уточнява повече подробности. За изстрелването на две ракети "Орешник" говори украинският президент Володимир Зеленски, но руски военни кореспонденти отхвърляха тази информация с коментарите, че няма особен смисъл от подобно действие на територия, която Русия държи под свой контрол.

Другата ракета падна в гаражни клетки в град на 80 км от Киев - Била Церква, преминавайки всъщност покрай столицата. Много руски наблюдатели смятаха, че атаката е насочена към обекти от украинския военно-промишлен комплекс - наблизо се намира летище, но по-скоро със значение за селскостопанската авиация. По думите на Путин и двете ракети са били умишлено насочени към неясни цели, а дронове са следили полетите им, за да могат да бъдат взети решения за бъдещи удари, включително и в градски райони.

По време на пресконференцията Путин беше категоричен, че Русия напредва на бойното поле и за неуточнен срок е окупирала 2440 кв. км. По изчисленията на Института за изучаване на войната (ISW) зоните под контрол (без прониквания) са 41 кв. км от началото на 2026 година и Русия губи територии, които е държала в началото на годината.

Руският президент отново повтори "договорките от Анкъридж", без да ги уточнява, като база за мирни преговори с Украйна. Нито САЩ, нито Русия официално са коментирали "договорките от Анкъридж", но според медийни публикации те включват Украйна да предаде на Русия Донецка област, където все още контролира към 6000 кв. км, като условия за начало на мирни преговори.

Европейските въпроси не се решават в Анкъридж

Сами виждате, че европейските въпроси не се решават в Анкъридж, написа в открито писмо до руския президент украинският му колега Володимир Зеленски. В него той предложи двустранна среща в неутрална държава, традиционно предлагаща домакинство на такива разговори - Швейцария, Турция или арабските държави. "След 26 години украински лидер няма място в Москва, нито руски - в Киев", посочи още Зеленски в задочен отговор на предишни изявления на Путин, че той не настоява за подобна среща, но би разговарял с украинския президент в Москва.

В писмото си Зеленски предлага пълно примирие, докато траят мирни преговори и прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението и това да бъде отправната точка на преговорите. САЩ трябва да следят за спазването на примирието. Като условие за разговорите двете страни трябва да обменят своите военнопленници ("всички за всички"), а Русия да върне отведените деца и цивилни по време на войната.

Като цяло това са условията на Киев за прекратяване на войната още от март 2025 година - прекратяване на бойните действия и преговори, което беше първото предложение на САЩ, които тогава влязоха в ролята на посредник.

Зеленски написа още, че войната трябва да бъде прекратена, защото "без война се живее значително по-добре", както и че тя е "личен избор на Путин", а не причинена от НАТО или заради защитата на руския език.

И двете страни трябва да направят отстъпки

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, цитиран от ТАСС, че писмото на Зеленски ще бъде представено на Путин след срещата му с президента на Узбекистан, която се проведе късно снощи, според съобщенията на Кремъл. Песков отново повтори, че двамата могат да разговарят в Москва. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха също посочи, че ще използва "дипломатически канали", за да предаде писмото на руския президент.

Американският президент Доналд Тръмп коментира пред журналисти в Белия дом, че би било "чудесно" двамата президенти да се срещнат и определи, че и двамата "са много добри хора". Той очаква от Украйна и Русия взаимни компромиси. "Предложих тези отстъпки и положихме не малко усилия. Бих искал всяка страна да предприеме определени отстъпки и мисля, че ще го направят", посочи още той.

Камарата на представителите одобри законопроект за помощ за Украйна

Камарата на представителите одобри законопроект, по силата на който САЩ ще предоставят директна помощ в размер на 1,3 млрд. долара и възможност за заеми в размер на 8 млрд. долара на Украйна. Отделно трябва да бъдат въведени и допълнителни санкции срещу Русия. Текстовете минаха с подкрепата на 226 представители на камарата (долната камара на Конгреса), тоест гласували са и републиканци.

Законопроектът беше внесен преди месеци, но не му беше даден приоритет от председателя на институцията републиканеца Майк Джонсън. Петиция в подкрепа обаче събра 218 подписа, което направи законопроекта задължителен за разглеждане.

Сега текстовете трябва да бъдат гласувани в Сената, набирайки поне 60 гласа. Сенатори увериха, че ще разгледат законопроекта възможно най-скоро. Очакванията обаче са, че президентът Доналд Тръмп ще наложи вето, а републиканци в Камарата на представителите настояват, че законът може да спре дипломатическите усилия за края на войната, макар че от март американските преговарящи не са се срещали с представителите на Украйна и Русия, отбелязва PBS News.

24-ти пореден ден с над 200 атаки на бойното поле

Въоръжените сили на Украйна отбеляза 24-ти пореден ден с над 200 атаки на бойното поле. Най-тежко е положението около Покровск с регистрирани 41 атаки.

Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки на украинците в Словянск, където ВСУ съобщава за 13 бойни действия през миналото денонощие. Руснаците увеличават натиска с малки щурмови групи в Костянтинивка (19 атаки) и опитват да обградят промишлената зона, вместо да опитват да влязат в нея. Според Института за изучаване на войната (ISW) няма доказателства за обградени украински войници в промишлената зона, каквито твърдения им в руски източници, а геолокализирани данни показват проникване на руски части само в югоизточните покрайнини на Костянтинивка.

Интензивни са боевете и край Лиман (26) и Хуляйполе (37).

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1562-ия ден от войната (4 юни) сочи за 273 бойни действия спрямо 279 ден по-рано. Русия е извършила и 95 въздушни удара с 289 авиационни бомби, както и 3400 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9800 fpv-дрона.

Рафинериите в Русия сами трябва да плащат за защитата си

Рафинериите и петролните складове трябва сами да плащат за защитата си от дроновете, заяви финансовият министър на Русия Антон Силуанов по време на форума в Санкт Петербург, цитиран от ТАСС. Според него това са компании, които имат достатъчно пари за защита заради конюнктурата на международните пазари. Силуанов отхвърли идеята на промишлеността да бъде създаден фонд за възстановяване на щетите.

В края на май с указ на президента беше позволено на компаниите да купуват системи за противовъздушна отбрана, но те могат да работят само под командването на армията.

Украйна увеличи ударите по петролната индустрия през април и май и десетина рафинерии. Това е една от причината за недостиг на горива на територията на Русия, а fpv-дронове ограничават доставките в окупираните части на Украйна.

В нощта срещу 5 юни украински дронове отново атакуваха военни обекти в окупираните територии и има съобщения за взривове и пожари в Луганск, Мариупол и подстанция във Вухлехирск (Донецка област), който е под окупация от 2015 година. В социалните мрежи се отбелязват и взривове в Керч и Севастопол, както и край нос Фиолент и последвала детонация. По данни на ВВС на Украйна от това място се изстрелват дронове към Одеса.

Свършиха и купоните за бензин в Крим

От 4 юни спира продажбата на купони за горива в Крим и в близко време не се очаква купоните отново да се продават, съобщава назначеният от Москва губернатор на полуострова Сергей Аксьонов. Той отбеляза, че продажби на бензин ще се позволяват срещу предварително закупени купони, но приоритет е осигуряването на горива за комуналните услуги и обществения транспорт. Вече има данни за закрити междуградски линии на полуострова.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщи в четвъртък (4 юни), че очакваните цистерни с бензин не са пристигнали и ограниченията продължават. Той призова жителите на града да не чакат безсмислено на опашки или да оставят колите си без надзор край бензиностанциите.

Част от държавните и общинските служители в Севастопол ще работят от домовете си, а служебните автомобили са ограничени до един на институция.

МААЕ съобщи за още едно локално примирие за възстановяване на захранването за Запорожката АЕЦ

Русия и Украйна са се разбрали за локално примирие в района на Запорожката АЕЦ, за да бъде извършен ремонт на един от захранващите кабели, съобщава Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Става дума за прекъснат преди два месеца 750-киловолтов кабел, свързващ централата с подстанция "Днипровска" след разминиране на района.

От два месеца ядраната централа, която не работи от години, но има нужда от електрозахранване, за да охлажда реакторите, е свързана само с резервен 330-киловолтов кабел. Този път ремонтът е по-сложен, защото далекопроводът е прекъснат на висок стълб в р. Днепър. В ремонта ще участват експерти и инженери от двете страни под контрола на МААЕ.

* Информацията е актуализирана с данните на МААЕ