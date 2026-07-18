Започва проектирането на ключов участък от Софийския околовръстен път

Започва проектирането на шесткилометровия участък от Софийския околовръстен път между автомагистрала „Струма“ и района на квартал „Бъкстон“, след като по проекта близо две години не е извършвана съществена работа. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за Дарик радио.

По думите му за участъка още през 2023 г. е бил одобрен подробен устройствен план, но след това не са били предприети действия по отчуждаване на имоти и възлагане на проектирането. Министърът посочи, че в момента започва подготовката на проекта.

Шишков съобщи още, че за участъка между квартал „Бъкстон“ и бул. „Цар Борис III“ съгласуването с почти всички компетентни институции е приключило. Предстои проектът да бъде разгледан от Върховния експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, след което да бъде издаден необходимият административен акт.

По думите му това е най-сложният за изпълнение участък от Софийския околовръстен път, което е една от причините реализацията му да бъде отлагана.

Министърът коментира и други ключови инфраструктурни проекти. По отношение на автомагистрала „Струма“ той заяви, че в момента се изгражда обходът на Кресна, който ще облекчи трафика, но окончателното решение остава завършването на магистралата през Кресненското дефиле. По думите му продължават административните процедури и подготовката на проектната документация.

Шишков отбеляза, че липсата на готови инфраструктурни проекти е сред основните причини за забавянето на важни транспортни обекти. Той припомни, че по време на предишния му мандат като служебен министър са били одобрени подробни устройствени планове за около 70 км бъдещи магистрали и са били подготвени отчуждителните процедури, но впоследствие реализацията им е била забавена.

Като пример министърът посочи автомагистралата Русе – Велико Търново, където строителството на първия участък започва едва сега. За следващия участък – от обхода на Бяла до Велико Търново – е била одобрена процедура за изработване на подробен устройствен план, но обществената поръчка впоследствие е прекратена.

По думите му министерството подготвя и процедурите за определяне на трасетата на тунела под Петрохан и автомагистрала „Черно море“, като и двата проекта са в напреднал етап на устройствено планиране.

Шишков съобщи още, че се изготвя стратегия за развитието на магистралната инфраструктура, която предвижда ускоряване на проектирането, отчуждителните процедури и последващото строителство на нови пътни участъци.

По отношение на автомагистрала „Хемус“ министърът заяви, че се водят преговори с изпълнителите за възобновяване на строителството на три участъка, по които вече има сключени договори. Целта е строителството да започне при защита на държавния интерес по отношение на вече изплатените аванси.

Министърът съобщи още, че в понеделник ще представи информация за сключените договори, анексите и индексациите по големи инфраструктурни обекти, както и за сигналите, изпратени до прокуратурата.

По повод безопасността на движението Шишков каза, че е разпоредил анализ на действащите стандарти за ограничителните системи по пътищата, включително мантинелите. Според него решения за евентуално въвеждане на бетонни разделители трябва да се основават на експертна оценка, а не да бъдат реакция на отделни пътнотранспортни произшествия.

(БТА)