Париж ще удвои данъка върху незаетите жилища от 2027 година

Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данъка върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 г., с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облекчи недостига на жилища във френската столица, предаде Франс прес.

По данни на общината в Париж има около 150 хил. незаети жилища, или 9% от жилищния фонд. От тях приблизително 80 хил. са трайно необитавани и подлежат на облагане с данъка.

Съгласно Закона за бюджета на Франция за 2026 г. общините могат да увеличат ставката на данъка от 17 на сто на 30 на сто след една година необитаемост и от 34 на сто на 60 на сто след две години.

Заместник-кметът на Париж по жилищната политика Жак Бодрие определи решението като „историческа победа след 10-годишна борба“. По думите му мярката може да върне около 20 хил. жилища на пазара за наем или продажба.

Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитавани, за да се възползват от данъчни облекчения, и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж.

Предложението срещна критики от дясната опозиция в Общинския съвет. Съпредседателят на групата Paris Libertés Грегори Канал заяви, че увеличението няма да постигне желания ефект.

„Вие определяте данъка на максимално допустимото равнище. Това не е стимул, а данъчен натиск“, заяви той.

(БТА)