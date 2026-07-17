Финансовият министър: Няма да пипаме данъци

Няма да пипаме данъци – те ще останат такива, каквито са, заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев пред БНР.

„Ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича общественият ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да получаваме по-добри и качествени услуги, да повишим качеството на живот на българските граждани, да направим така, че бизнесът да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки“, посочи той.

Финансовият министър е категоричен, че „всичко това ще доведе до по-добра, нормална среда за бизнес и живот в България“.

„Започнах много бързо да казвам "не", като видях каква е реалната картина във финансите“, добави Гълъб Донев. Той декларира, че държи здраво притворени кранчетата на финансовата система, така че да не изтича обществен ресурс безконтролно, а парите да отиват там, където наистина има нужда.

Финансовият министър определи Бюджет 2026 като "бюджет на реалността". Той подчерта, че дефицитът от 5,7% от БВП е резултат от управленията на много правителства.

"Той е израз и на това, че финансовата дисциплина през тези години не е била на достатъчно добра висота. Допускали са се всякакви счетоводни трикове, само и само дефицитът в бюджета да се държи в рамките на 3% – цел, която видяхме, че от 2024 г. насам вече се изпуска, въпреки прилаганите счетоводни еквилибристики. Този дефицит е вследствие на цялата неразумна политика, която е водена през последните 5-6 години", коментира финансовият министър. Той напомни, че правителството пое отговорността да покаже реалната картина в държавата.

Според него бюджетът би могъл да бъде в рамките на 3% и под 3% дефицит, ако не са били поети ангажименти за разходи за 3,3 млрд. евро за 2026 г. Той припомни, че през миналата година авансово като приход беше взета печалбата на банките и събран предварително междинен дивидент от държавните предприятия. Донев изчисли, че „ако всички тези неща не са били направени“, дефицитът е щял да бъде в рамките на 2,3%.

По думите му единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са евросредствата.

„Правим всичко възможно – и Министерският съвет, и Народното събрание, и отделните министерства, да се справят с поетите ангажименти, но те бяха забавени много назад във времето – три години по тях не се правеше нищо. Сега ние активизирахме този процес и се надявам това, което ще загубим като евросредства по плана, да бъде в минимални размери. Правим всичко възможно да се усвоят над 99%“, коментира финансовият министър.

Той смята за постижима цел дефицитът догодина да бъде намален до 3,8%, а през 2028 г. да падне под 3%.

Що се отнася до преговорите между "Булгаргаз" и турската компания Botas вицепремиерът е категоричен, че България няма да предлага нищо в замяна. „България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества - между "Булгаргаз" и Botas", обясни той и подчерта, че от дължимите 360 млн. долара до момента България не е платила нищо.

Той уточни, че след като проектът не се е реализирал, е постигната договореност за замразяване на плащанията. „Ще се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Botas. През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде изгоден и за двете държави“, каза още финансовият министър.