Държавата отново предлага на аукцион петгодишни облигации за 100 млн. евро

На 27 юли Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1826-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г., съобщи на сайта си Българската народна банка.

Номиналната стойност на предложеното количество от Министерството на финансите е 100 млн. евро с 2,75% годишен лихвен процент. Финансовото ведомство преотваря за четвърти път ДЦК от тази емисия.

Източник: БНБ

На десетия за тази година аукцион по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Допълнителните условия към инвеститорите е съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, да е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички поръчки, респективно да одобрява определени, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Досега на деветте аукциона от началото на годината са пласирани съкровищни облигации за 1,410 млрд. евро. След провеждане на аукциона след 10 дни новият дълг, набран на вътрешния пазар през тази година, ще достигне 1,51 млрд. евро, а общият размер на емитирания нов дълг за годината ще нарасне до 4,01 млрд. евро.

Припомняме, че на 7 юли тази година България успешно емитира облигации в три транша за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари.

Според проектобюджета за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,5 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1% от брутния вътрешен продукт (БВП).