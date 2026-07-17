Водещите американски индекси се насочват към седмични понижения*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва със спадове, тъй като нарастващите притеснения относно разходите за изкуствен интелект (AI) натежават върху настроенията на инвеститорите и водят до поевтиняване на технологичните акции по света, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 1%, а широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 1,2%. Технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 1,8%, докато технологичният сектор беше подложен на силен натиск.

Глобалните акции на производителите на чипове продължават низходящата тенденция, като книжата на листваните в САЩ компании от сектора и свързаните с него дружества поевтиняват. Борсово търгуваните фондове iShares Semiconductor ETF (SOXX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) спадат с по над 3%. Акциите на Applied Materials и LAM Research поевтиняват с около 5%, докато Intel, а на KLA Corporation и Arm - с по около 4%.

Цената на книжата на Micron е надолу с над 2%, а на Nvidia - с повече от 3%.

Тези загуби се добавят към пониженията от предходната борсова сесия, които също бяха поведени от компаниите за полупроводници. Допълнително негативно влияние оказа представянето на нов модел от китайския стартъп Moonshot AI, който твърди, че значително е намалил изоставането си спрямо водещите американски AI модели.

Фондът SMH вече е надолу с 10% за седмицата и е напът да отчете трети седмичен спад в рамките на последните четири седмици. Основните борсови индекси също са на отрицателна територия от началото на седмицата - S&P 500 губи близо 2%, докато Dow Jones и Nasdaq са надолу съответно с над 1% и над 3%.

В анализ, публикуван в петък сутринта, стратезите на BBH заявяват, че инвеститорите „все по-често поставят под въпрос устойчивостта на настоящия бум в капиталовите разходи за изкуствен интелект“.

„Годишният икономически доклад на Банката за международни разплащания (БМР) предупреждава, че циклите на бум и спад са характерна особеност на предишни инвестиционни вълни, породени от трансформиращи технологии“, посочват те.

В същото време анализаторите на Barclays остават сравнително спокойни въпреки волатилността в технологичния сектор.

„Макар че колебанията при технологичните акции могат да продължат в краткосрочен план, смятаме, че настоящото пренареждане на позициите в крайна сметка ще се окаже здравословно, създавайки по-привлекателни възможности за дългосрочните инвеститори, които залагат на структурната тема за развитието на изкуствения интелект“, пишат те.

Акциите на Netflix също са сред най-слабо представящите се в петък, като поевтиняват с над 10%. Това се случва, след като компанията отчете резултати за второто тримесечие, които отговориха на очакванията на анализаторите, но бяха съпроводени от разочароваща прогноза за бъдещите печалби.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,515%, а тази по 30-годишните - до 5,047%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек ръст от 0,04% до 100,801 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,93% до 86,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,33% до 81,58 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,32 на сто и се търгува на цена от 3979,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.