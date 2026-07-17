Чуждите инвестиции в България растат с над 326% за пет месеца

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през първите пет месеца на тази година възлиза на 2,280 млрд. евро, нараствайки с над 326% (1,744 млрд. евро) спрямо резултата за същия период на 2025 г., показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Само през май ПЧИ са за 254 млн. евро, с 4,9 млн. евро по-малко от тези през май миналата година, които достигнаха 258,9 млн. евро, показват изчисленията на Investor.bg.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е с положителен знак и възлиза на 227 млн. евро за първите пет месеца на годината. Той е по-голям с 281,4 млн. евро от този за периода от януари до май 2025 г., който е отрицателен в размер на 54,4 млн. евро.

В централната банка отчитат, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за първите пет месеца е на минус с 2,4 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 16,6 млн. евро за периода от януари до май 2025 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,491 млрд. евро, при положителна стойност от 1,119 млрд. евро за януари – май миналата година.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 561,4 млн. евро, докато за първите пет месеца на миналата година имаше отрицателна стойност от 529,4 млн. евро.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – май е на плюс с 3,2 млн. евро, при положителна стойност от 54,1 млн. евро за същия период на миналата година.

Само през май нетният поток е положителен и възлиза на 6 млн. евро, при положителна стойност от 8,4 млн. евро преди година.