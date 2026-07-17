Трейдърите на Wall Street изживяват най-добрата година в историята си

Инвеститорите не могат да спрат да влагат пари на фондовия пазар в САЩ. Wall Street постига убийствена печалба от това, пише The Wall Street Journal.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs и другите три най-големи банки на Wall Street са напът да запишат най-добрата търговия с акции в историята си след бума на активността през второто тримесечие.

В миналото подобни огромни печалби на звената за търговия с ценни книжа бяха признак за сътресения на пазара. За редица банки предишната рекордна година за търговията с акции беше 2009 г., когато пазарът се срина.

Този път акциите не са толкова близо до историческите върхове, обемите нарастват, а частни инвеститори са силно активни, въпреки че войните и бурното развитие на изкуствения интелект държат инвеститорите в напрежение. Огромни хедж фондове търгуват с бързи темпове, както и частните инвеститори, които се втурнаха към по-рискови инструменти като краткосрочни опции и активни борсово търгувани фондове. Дори президентът на САЩ има сметки, по които се извършват хиляди сделки на тримесечие.

JPMorgan, Goldman, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup са напът да постигнат общи приходи от търговия с ценни книжа на стойност около 180 млрд. долара през 2026 г., ако продължат със сегашното темпо, сочи анализ на Wall Street Journal.

„Явно приходите от пазарите като цяло са доста високи и стабилни от известно време насам“, каза главният финансов директор на JPMorgan Джеръми Барнъм пред анализатори. „Пазарът явно е в изключително рисково настроение и ние се възползваме от това“, допълни той.

Други участници на пазара също се възползват. Citadel Securities, отчете рекордни приходи от търговия с акции в размер на 4,3 млрд. долара през първото тримесечие. Компанията регистрира рекордни среднодневни обеми на търгувани акции от индивидуални инвеститори през май и юни, като обемите нараснаха над два пъти спрямо нивата през 2024 г., казва Скот Рубнър, ръководител на стратегията за акции и деривати в Citadel Securities.

А BlackRock, най-голямата компания за управление на активи в света, е набрала активи за 192 млрд. долара през последните три месеца до рекордните 15 трлн. долара, тъй като клиентите ѝ насочват средства към инвестиции.

„Много съм оптимистичен за перспективите пред световните пазари“, отбеляза главният изпълнителен директор Лари Финк.

За големите банки търговията се открои дори на фона на изключително успешното начало на годината. Приходите от пазарите през второто тримесечие бяха с около 38% по-високи за групата от най-големите банки спрямо година по-рано. Те са нараснали с 33% при Bank of America, с 54% в Goldman Sachs и с 35% в JPMorgan.

Клиентите на банките са особено заинтересовани от инвестициите в акции, където приходите на групата нараснаха със 71% спрямо година по-рано. Приходите на JPMorgan от капиталовите пазари са нагоре с 86%, а на Goldman – със 72%.

Това открива пътя пред Goldman Sachs и Citigroup да подобрят предишните си годишни рекорди за приходи от търговия с акции за първи път от периода веднага след финансовата криза.

Книжата на Goldman, Morgan Stanley и Bank of America достигнаха исторически върхове тази седмица, както и бенчмарковият им индекс KBW Nasdaq Bank Index. А JPMorgan е напът да се превърне в първата американска банка, която преминава пазарна стойност от 1 трлн. долара.

Банките се възползват от общия подем на пазарите, тъй като отделите им за търговия с ценни книжа улесняват покупките и продажбите на акции, облигации, суровини и чуждестранни валути от името на клиенти, при което получават комисиона.

Среднодневните обеми в САЩ на търговията с опции и акции достигнаха рекорди от съответно около 73 млн. договора и 20 млрд. акции през второто тримесечие, казва Джаксън Гугенплан, анализатор на пазарната структура в Bloomberg Intelligence.

Съществуват множество причини инвеститорите да продължат да търгуват. Треската около изкуствения интелект помогна на индекса S&P 500 да постигне 24 рекордни затваряния тази година. Първичното публично предлагане на SpaceX, най-голямото IPO в историята, привлече огромно търене от инвеститорите, а обемите от опции, свързани със SpaceX, подобриха рекорди в часовете след дебюта им. Силният ръст на печалбите и устойчивата икономика задържат обикновените американци на фондовия пазар, вместо да останат настрана.

Ръководители и анализатори казват, че институционални клиенти непрекъснато препозиционират портфейлите си, като реагират на големи геополитически събития и драматичната нестабилност на пазарите в стремеж да постигнат големи печалби и да се предпазят от възможен спад. Треската около акциите на компаниите за изкуствен интелект и свързаните сектори също се оказа благодатна.

Главният финансов директор на Goldman Денис Колман обърна внимание на повишената пазарна дисперсия или разминаването между представянето на отделните акции. Волатилността на отделните акции достигна напоследък нива, невиждани от крайните етапи на дотком балона през 90-те години на миналия век, породена от резките колебания в акциите на технологични компании като Micron Technology и Advanced Micro Devices, казват анализатори от Bank of America Global Research.

Макар че движенията при борсовите индекси бяха относителни спокойни, търговията с отделни акции беше по-бурна и тази обстановка накара клиентите да потърсят помощ в управлението на портфейлите си, отбеляза Колман при представянето на отчета на компанията във вторник.

Банките получават изключително малки маржове от всяка сделка, като през последните години те продължават да се свиват. Това означава, че отделите за търговия с акции вече се стремят да увеличат обемите, за да повишат приходите си.

Освен това банките отпускат все по-големи заеми за търгуващи клиенти, за да могат да правят по-големи залози.

Goldman Sachs съобщи, че приходите от финансиране на ценни книжа са се увеличили с 91% през второто тримесечие спрямо година по-рано, като са изпреварили бизнеса ѝ с улесняване на сделките за клиенти и са поставили тримесечен рекорд. JPMorgan съобщи, че е отделила по-голямата част от баланса си за финансиране на търговия с акции.