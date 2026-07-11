Слабото представяне на „Великолепната седморка“ започва да се превръща в проблем за Wall Street

Една забележителна група отсъства от възхода при акциите през 2026 г.: американските технологични гиганти, които бяха в основата на почти четиригодишен възходящ тренд, пише Bloomberg.

Индексът на Великолепната седморка (Magnificent Seven), който включва компании като Nvidia, Alphabet и Amazon.com, не отбеляза никакво движение тази година, въпреки че бумът в областта на изкуствения интелект, който той финансира, продължава да тласка напред други технологични компании. Като цяло тази група изостава от 300 акции в индекса S&P 500 през тази година, включително от относително малки компании като Dollar Tree и Hubbell.

Промяната дразни анализаторите на Wall Street, които разчитаха на тази група, съставляваща една трета от S&P 500, да помогне на индекса да се повиши до средна стойност от 7824,09 пункта до края на годината. Ако тенденцията за застой на технологичните гиганти продължи, останалата част от S&P 500 ще трябва да отбележи ръст от 6,8% до края на декември, в допълнение към 13-те процента, които групата вече е отбелязала през тази година, за да се превърне тази цел в реалност.

„Оттук нататък мисля, че ще бъде трудно за S&P да продължи да напредва без участието на Mag 7, по-специално заради това, че толкова много сектори, които отбелязаха значителен ръст, например енергетиката, също са изложени на известен спад“, заяви Алонсо Муньос, главен инвестиционен директор в Hamilton Capital Partners. „Тези компании, Великолепната седморка, оказват значително влияние върху това дали индексите ще се повишават, или понижават.“

„Великолепната седморка“ – определяща търговията през по-голямата част от изминалото десетилетие – загуби своята привлекателност тази година, тъй като вниманието се пренасочи към най-големите бенефициенти на вълната от средства, посветени на развитието на изкуствения интелект. Производителите на чипове се превърнаха в предпочитания начин за инвестиране в тази технология, тласкайки индекса на полупроводниците на фондовата борса във Филаделфия с 83% нагоре през тази година до затварянето в четвъртък, в сравнение с ръст от 1,8% на индекса на Bloomberg за ценовата доходност на Великолепната седморка.

„Великолепната седморка“, или поне някои от компаниите в нея като Meta, Amazon и Microsoft, бяха тези, които финансират инвестициите в AI инфраструктурата“, заяви Кен Махони, главен изпълнителен директор на Mahoney Asset Management. „Пазарът не е очарован от идеята да се изразходва толкова голяма част от свободния паричен поток, без да се знае каква ще бъде възвръщаемостта на инвестицията.“

Това поставя под риск целите за края на годината. Средната прогноза на водещите стратези от Wall Street предполага ръст от почти 5% на S&P 500 спрямо стойността на затварянето в сряда. Прогнозите на хора като Ед Ярдени и Джон Столцфус от Oppenheimer са дори по-оптимистични и сочат, че индексът ще надхвърли 8000 пункта още преди януари.

Ако „Великолепната седморка“ продължи да напредва с темпото на охлюв, тежестта ще падне върху останалите 493 акции от индекса. Според прогнозите на Bloomberg акциите, които не са част от „Великолепната седморка“, ще трябва да отбележат ръст от 6,8%, за да достигнат средната цел за края на годината.

През последните две седмици пазарните анализатори от Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase заявиха, че слабото представяне на групата в сравнение с производителите на чипове и пазара като цяло е стигнало твърде далеч.

За Лиза Шалет, главен инвестиционен директор в Morgan Stanley Wealth Management, сега е моментът да се обърне отново внимание на „Великолепната седморка“ с оглед на потенциални възможности, тъй като полупроводниците са „значително свръхкупени“.

„Ускоряването на натрупаните поръчки и нарастващата ценова власт сред производителите на полупроводници и доставчиците на чипове за памети са зашеметяващи, но не смятаме, че са устойчиви“, написа Шалет в бележка, публикувана във вторник. „Това не е прогноза за края на цикъла, а призив за възстановяване на диверсифицирана експозиция към потенциалните печеливши компании в разгръщането на изкуствения интелект, като отново се обърне внимание на някои от хипермащабните компании.“

Индексът на Bloomberg за Великолепната седморка загуби 1,9% през първата половина на 2026 г. в сравнение с ръст от 9,3% при S&P 500. Разликата от 11 пр.п. е втори сред най-лошите стартове на годината за групата в историята ѝ спрямо по-широкия индекс на акциите.

Разпродажбата повиши привлекателността на съотношенията „цена/печалба“ на групата, които спаднаха до 23,9 от 32,6 в края на октомври. Оценките на индекса „Великолепната седморка“ бяха с 2,4 пункта по-високи от тези на S&P 500 миналия месец, близо до най-ниската премия в историята, показват данни, събрани от Bloomberg.

Докато се дава зелена светлина за завръщането на „Великолепната седморка“, някои смятат, че индексът S&P 500 дори не се нуждае от тяхното участие, за да достигне средната цел за края на годината.

Самир Самана, ръководител на отдела за глобални акции в Wells Fargo Investment Institute, не е сигурен, че подобрението при „Великолепната седморка“ е необходимо за ръста на по-широкия индекс. Той посочва представянето на S&P 500 без седемте компании с мегаголяма капитализация: към момента те отбелязват увеличение от 14% от началото на годината.

S&P 500 „потенциално би могъл да постигне тази цел с останалите компании“, заяви Мелиса Браун, ръководител на отдела за проучвания на инвестиционни решения в SimCorp, при обсъждането на въпроса дали индексът може да достигне 7824,09 пункта до края на годината. „Но предвид по-ниските тегла, те би трябвало да отбележат по-висока доходност, за да издигнат целия индекс толкова много.“

Рич Привороцки, партньор в Goldman Sachs Group, е сред онези, които виждат възможност в тази група. Привороцки е изключително оптимистично настроен по отношение на изкуствения интелект, но е „много по-малко убеден“, че пазарът подкрепя правилните части от веригата на стойността. Всъщност, след като дефицитът изчезне, ще е по-добре да притежаваш платформа за изкуствен интелект, добави той.

Както казва Привороцки: хипермащабните компании „притежават платената магистрала, а не само колата“.