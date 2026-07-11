Черна гора и Албания напредват по пътя към ЕС

На 14 юли Черна гора условно ще затвори две преговорни глави в процеса на присъединяване към Европейския съюз (ЕС).

Албания, която е втора сред страните кандидатки по напредък в европейската интеграция, за първи път ще приключи преговорни глави – общо три.

Дипломатическите среди наричат неофициално предстоящия вторник „Супервторник“, тъй като в този ден ще се проведат четири междуправителствени конференции за отваряне или условно затваряне на преговорни глави.

Освен с Черна гора и Албания, междуправителствени конференции ще има и с Украйна и Молдова. Двете държави ще отворят по един преговорен клъстер.

Европейските институции са се стремили да организират общо пет конференции в един ден, тъй като първоначално се очакваше и Сърбия да получи одобрение за отваряне на Клъстер 3. Сред държавите членки обаче не бе постигнат консенсус за деблокиране на преговорния процес със Сърбия.

След предстоящата конференция Черна гора, която е най-напредналата страна кандидат за членство в ЕС, ще има условно затворени 18 от общо 33 преговорни глави.

Ирландия, която до 31 декември тази година председателства Съвета на Европейския съюз, има амбицията да приключи преговорите за присъединяване на Черна гора по време на шестмесечното си председателство. Европейският съюз вече одобри началото на подготовката на Договора за присъединяване, който представлява последния етап от преговорите за членство.

Европейската комисия също така прие финансова рамка за Черна гора, предвиждаща почти 3,2 млрд. евро, при допускането, че страната може да стане пълноправен член на ЕС през 2028 г.

(БГНЕС, Радио Свободна Европа)