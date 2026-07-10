Европейските фондови пазари затвориха с ръстове в очакване на сезона на отчетите

Водещите европейски пазари затвориха последната сесия за седмицата с минимални ръстове. Паневропейският Stoxx 600 достигна ниво от 641,1 пункта, което е увеличение от 0,04 на сто. Bloomberg прогнозира печеливш сезон на отчетите на фона на скъпия петрол и разшрияването на навлизането на изкуствения интелект в Европа.

Повечето сектори в състава на Stoxx 600, са на зелена територия. В Германия DAX обаче се понижи с 0,2% до 25 067,09 пункта. Френският САС40 достига до ниво от 8338,97 пункта, което е увеличение от 0,15%.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, затвори седмицата на ниво от 10 497,29 пункта, което е повишение от 0,24 на сто.

Цената на петрола се повиши след изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че със споразумението за прекратяването на огъня в Близкия изток е свършено. Нещата обаче се успокоиха, след като той допълни, че преговорите продължават и това върна надеждите за стабилизиране на сектора.

Американският лек суров (WTI) поевтиня с 1,2% до малко над 71 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достига цена от 75,70 долара за барел, което е спад от 0,9 на сто.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1434 долара. Стойността на британския пануд достига 1,3417 долара за брой.

Цената на златото се понижава до 4121 долара за тройунция.