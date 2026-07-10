Промишленото производство в България продължава да се свива през май

За втори пореден месец промишленото производство бележи спад през май след осезаемия ръст през март, показват предварителните и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо април понижението е с 0,2%, а на годишна база намалението е с 4,8%.

В сравнение с предходния месец понижение с 0,8% е регистрирано в преработващата промишленост, а повишение е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9,2%, и в добивната промишленост – с 1,7%.

В преработващата промишленост най-съществен е спадът при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло – с 8,8%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – със 7,5%, и при производството на химични продукти – с 6,9%. Ръст има при производството на електрически съоръжения – със 7,2%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 6,8%, и при производството на превозни средства, без автомобили – с 6,5%.

Източник: НСИ

Спрямо май 2025 г. спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 33%, и в преработващата промишленост – с 3,9%, докато нарастване се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 8,8%.

В преработващата промишленост значителен спад спрямо май 2025 г. е регистриран при: производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 32,1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 31,8%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 23,7%.

Ръст е отчетен при производството на електрически съоръжения – с 23,8%, и при производството на лекарствени вещества и продукти – с 15,7%.

Източник: НСИ