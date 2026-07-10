МАЕ: Световното търсене на петрол ще отбележи първия си годишен спад от 2020 г. насам

Очаква се световното търсене на петрол да намалее за първи път от 2020 г. насам, след като войната на САЩ и Израел в Иран нанесе сериозни щети върху производството и износа в Близкия изток. Това съобщи в петък Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана от CNBC.

Търсенето на „черно злато“ в глобален мащаб вероятно ще спадне с 1 млн. барела дневно през 2026 г., което ще бъде първото годишно намаление след разгара на пандемията от Covid-19 през 2020 г., посочва МАЕ в последния си доклад за петролния пазар.

Агенцията отбеляза, че свиването през тази година е „силно неравномерно както по отношение на отделните петролни продукти, така и по региони“, тъй като затварянето на Ормузкия проток - жизненоважния морски маршрут за транспортиране на петрол и газ - е нарушило износа през Персийския залив.

Изследователите допълват, че вече е започнало възстановяване, но предупреждават, че ново изостряне на конфликта в Близкия изток може да усложни ситуацията и допълнително да замъгли перспективите.

Прогнозата на МАЕ се основава на предположението за прекратяване на огъня и постепенно възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток - сценарий, който изглежда все по-несигурен, след като тази седмица САЩ и Иран си размениха нови удари. Няколко кораба станаха обект на атаки, а движението през протока отново се забави до минимални нива.

„Докато балансът на световния петролен пазар се очаква да се върне към излишък към края на годината, прогнозата зависи от предположението, че потоците през протока постепенно ще се възстановят, което ще позволи на производителите да възобновят добива от находищата, а на рафинериите в Близкия изток и други региони да възобновят доставките на петролни продукти“, посочва МАЕ.

„Новите удари в Залива тази седмица подчертават рисковете от неспособността за постигане на трайно мирно споразумение, което е необходимо условие за нормализиране на петролните пазари“, се казва още в доклада на агенцията.

Обстановката в Русия

На този фон МАЕ понижи прогнозите си за руския добив на петрол заради украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

„Продължаващите атаки срещу рафинерии, складови съоръжения и транспортна инфраструктура водят до по-слаба перспектива за производството и съответно намалихме прогнозата си за руските доставки за тази и следващата година съответно с 85 хил. барела дневно и 150 хил. барела дневно до средно 8,8 млн. барела дневно през прогнозния период“, заяви базираната в Париж агенция в месечния си доклад.

МАЕ очаква добивът на петрол в Русия - третият по големина производител в света - да достигне 8,9 млн. барела дневно тази година и 8,8 млн. барела дневно през 2027 г., което е спад спрямо отчетените 9,2 млн. барела дневно през 2025 г.

Добивът на суров петрол в Русия през юни се е увеличил със 120 хил. барела дневно спрямо май, достигайки 8,86 млн. барела дневно, съобщи агенцията. Това е с 900 хил. барела дневно под квотата, определена от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

Атаките срещу рафинериите също така са довели до увеличение на износа на руски суров петрол през последните месеци. Източници на Ройтерс от индустрията посочват, че доставките от руските западни пристанища са достигнали рекордно високо ниво през юни и се очаква да останат на това равнище и през юли.

МАЕ оценява общия износ на руски суров петрол през юни на 5,8 млн. барела дневно, което е увеличение с 620 хил. барела дневно спрямо май. Износът на петролни продукти е намалял през миналия месец с 230 хил. барела дневно спрямо май до 1,91 млн. барела дневно.

Тази седмица Москва въведе забрана за износ на дизелово гориво, допълвайки ограниченията върху износа на бензин и авиационно гориво, с цел да се справи с недостига на горива на вътрешния пазар.