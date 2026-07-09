Собствениците на Porsche могат да спасят Volkswagen от катастрофа

Volkswagen е преживял много корпоративни драми през годините, но заседанието на надзорния съвет в четвъртък (9 юли) може да засенчи предишните кризи. Десетки хиляди работни места, заплашени от съкращение, четири германски фабрики пред закриване и тромава корпоративна структура вещаят сериозен сблъсък между ръководството на германската автомобилна група, синдикатите и политиците, пише Bloomberg.

Това е критичен момент и за семействата Порше и Пиех, които държат половината от акциите с право на глас на Volkswagen, както и дял в производителя на премиум автомобили Porsche AG.

Макар и да не са обеднели, напоследък богатството на двете фамилии претърпя сериозен удар. Същото важи и за други акционери на Volkswagen.

Като подкрепя идеята за цялостно преструктуриране и отделяне на активи, Volkswagen все още може да промени нещата. Но това вероятно няма да се случи без битка.

Най-големият германски автомобилен производител се сблъсква с проблеми във всички посоки. Някога доходоносният китайски пазар се превърна в кървава баня заради ценовата война, конкуренцията в Европа се засилва, а доставките на автомобили за САЩ са обект на по-високи мита. Оперативната печалба на Volkswagen спадна с повече от половината през миналата година, а цената на акциите на групата доближава 16-годишно дъно. Междувременно пазарната оценка на Porsche се понижи значително от тази, която компанията генерира след листването си през 2022 г.

В миналото възнаграждението на акционерите често е изглеждало като второстепенен фактор за Volkswagen. Групата инвестира милиарди евро в производство на батерии и разработване на софтуер и се отказа от обратното изкупуване на акции, предпочитано от някои от конкурентите ѝ.

Тъй като представители на работниците заемат половината от местата в надзорния съвет на групата, като провинцията Долна Саксония държи няколко такива, както и 20% от акциите с право на глас, постигането на съгласия по отношение на свиването на разходите изглежда трудна задача.

Близо 30 хил. служители вече са се съгласили да напуснат доброволно групата, като Volkswagen е постигнала известен напредък в намаляването на режийните разходи. Въпреки това, за да запази мира, компанията се въздържа от принудителни съкращения и затваряне на германски фабрики. Повече от 40% от всички работници на концерна са в Германия, където разходите за труд са сравнително високи.

Ситуацията не е толкова тежка, колкото през 2008-2009 г., когато Porsche почти фалира, опитвайки се да придобие много по-големия Volkswagen. В крайна сметка VW обърна нещата и придоби автомобилното подразделение на Porsche, запазвайки влиянието и богатството на семействата Порше и Пиех.

Въпреки това двете семейства разчитат на дивиденти от Volkswagen и Porsche, за да изплатят натрупания дълг в холдинговата си компания, Porsche SE, в размер на 5 млрд. евро.

Тези притоци на дивиденти са намалели, което забавя процеса на свиване на дълга.

Porsche SE разполага с достатъчно ликвидност и не е изправена пред натиск за рефинансиране в краткосрочен план. Въпреки това пазарната ѝ капитализация се е сринала до едва 8,7 млрд. евро от над 30 млрд. евро преди пет години. Това е трудна ситуация за семействата, които притежават половината от акционерния капитал на холдинговата компания.

Porsche SE и Porsche AG изпаднаха от германския индекс Dax.

Човек би си помислил, че тези финансови затруднения ще ускорят промяна във Volkswagen. Но дори така, нещата няма да се случат лесно. Лидерите на синдикатите се заканиха да се съпротивляват на затварянето на заводи „с всички сили“. И все пак, като отдели едноименната марка, ръководството може да успее да заобиколи способността на представителите на работниците и Долна Саксония да блокират вземането на важни решения.

Напрегнатата ситуация направи инвеститорите още по-предпазливи: пазарната капитализация на Volkswagen се е свила до едва 38 млрд. евро, което е смехотворно за група с годишни приходи от над 320 млрд. евро. Toyota Motor Corp., с която Volkswagen се бори за първото място на глобалния автомобилен пазар, е оценена на 229 млрд. евро.

Като се има предвид, че делът на Volkswagen в Porsche, който достига 75% и се оценява на 31 млрд. евро, предполага, че останалата част от разрастващия се конгломерат, който включва марки като Lamborghini и Audi, е на практика безполезна, когато говорим за приноса към пазарната капитализация.

Volkswagen не само се готви да предприеме допълнителни действия по отношение на разходите, но и най-новите ѝ електрически превозни средства, някои от които разработени с помощта на китайски партньори, са значително подобрени в сравнение с първоначалните усилия.

Все пак Volkswagen не се намира в чак толкова лошо финансово положение. Автомобилното ѝ подразделение държи около 34 млрд. евро нетни парични средства. Неотдавнашната продажба на дял в звеното за корабни двигатели Everllence SE на Bain Capital ще подкрепи финансите с още около 7 млрд. евро.

Разбира се, част от тези пари вероятно ще са необходими за финансиране на преструктурирането. Въпреки това продажбата на Everllence подчертава потенциала за отключване на стойност, ако Volkswagen се постарае малко повече.

С оглед на очакванията ръководството да трансформира групата в по-скоро холдингова компания за различните си марки, може би този момент най-накрая е настъпил.

Според анализатора на Bloomberg Intelligence Майкъл Дийн, ако Lamborghini бъде отделена, тя може да постигне оценка от 25 млрд. евро. Марката Audi също би била силен кандидат за първично публично предлагане (IPO).

Един по-устойчив във финансово отношение и с по-висока оценка Volkswagen ще бъде от полза за всички, включително за работниците. Порше и Пиех не бива да пропускат тази възможност.