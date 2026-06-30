Volkswagen се готви за най-голямото преструктуриране в своята история

Планът на главния изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме да съкрати до 100 хил. работни места и да затвори няколко германски фабрики е нещо повече от спестяване на разходи. Това може да е и опит за оспорване на корпоративна структура, която отдавна възпрепятства промяната в най-големия производител на автомобили в Европа, пише Ройтерс.

Групата обмисля най-голямото си преструктуриране в историята, включително удвояване на планираните съкращения на работни места и затваряне на четири германски фабрики. Планираните мерки отразяват проблемите на Volkswagen по пътя към електрификацията, американските мита и охлаждащото се търсене в Китай.

Също така се обмислят планове за отделяне на леките автомобили и компонентите в отделни подразделения - ход, който би могъл да постави под въпрос корпоративните правила на Volkswagen, които затвърждават влиянието на работниците и на германската провинция Долна Саксония, вторият по големина акционер на компанията.

Правилата ефективно ограничават възможността на ръководството да закрива заводи еднолично. Но тъй като мерките се отнасят главно за марката Volkswagen AG, която контролира шестте основни германски фабрики на групата, създаването на отделни юридически лица би могло да отвори път за заобикаляне на тези ограничения.

Но това би довело до пряка конфронтация с влиятелните синдикати и политически заинтересовани страни. Синдикатът IG Metall вече предупреди, че плановете за отделяне представляват „атака срещу закона за Volkswagen“, което сигнализира, че Блуме ще трябва да се подготви за битка.

Сега някои инвеститори казват, че ръководството няма друг избор, освен да оспори статуквото, за да излезе от кризата.

Улрих Хокер, президент на лобистката група на акционерите DSW, заяви, че влиянието на синдикатите е „прекомерно“ и се корени в отминала епоха. Тъй като синдикатите и Долна Саксония заедно държат мнозинство в надзорния съвет на Volkswagen, компанията е правила в миналото компромиси, които в крайна сметка водят до провали.

„В един момент всички трябва да осъзнаят, че е необходима голяма трансформация, за да се гарантира оцеляването на тази компания“, изтъква Хокер.

На практика обаче, съгласно правилата на Volkswagen, всяко отделяне все още би изисквало одобрение от поне 80% от акционерите, което на практика дава на Долна Саксония блокиращ глас, тъй като провинцията държи 20% от правата на глас.

„Долна Саксония никога не би подкрепила вот, насочен към намаляване на собствената ѝ власт“, ​​изтъкват запознати с темата източници.

Междувременно UBS очаква компромис, предупреждавайки, че всяко преструктуриране вероятно ще е свързано с разпоредби и понижаване на перспективите на Volkswagen за 2026 г.

Олаф Лис, премиерът на Долна Саксония и член на надзорния съвет на Volkswagen, заяви, че провинцията няма да се съгласи на мерки за отслабване на влиянието на работниците, което според него е „неразделна част от историята на успеха на Volkswagen“.

Вместо това той предлага преместване на производството на модели, ориентирани към Китай, в Германия, за да се подкрепят недостатъчно използваните заводи – идея, която Блуме също предлага.

Отвъд управлението, инвеститорите виждат финансова логика в опростяването на разрастващата се структура на Volkswagen, която обхваща 10 марки и понася критики от инвеститори, включително от главния акционер Porsche SE.

Компанията може да вземе пример от Siemens, която започна рационализиране на империята си, за да се справи с дългогодишната разлика между пазарната ѝ оценка и стойността, която анализаторите приписват на активите ѝ.

Дисбалансът е очевиден: мажоритарният дял на Volkswagen в звеното за камиони Traton и в производителя на спортни автомобили Porsche е на стойност около 44 млрд. евро, което надвишава пазарната стойност на групата от приблизително 37,6 млрд. евро.

Анализатори на Citi казват, че отделянето на основния бизнес би могло да отключи стойност, сравнявайки хода с „лоша банка“, която би изолирала по-слабите операции и би оставила по-слабата холдингова компания с ограничена експозиция спрямо геополитическите сътресения и слабия растеж.