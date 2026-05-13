Европейската автомобилна индустрия иска от ЕК още отстъпки относно емисиите

Автомобилният сектор в Германия може да загуби до 125 хил. работни места до 2035 г., ако конкурентоспособността не се подобри, предупреждава лобистката група VDA

14:06 | 13.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Европейските производители на автомобили се насочват към Брюксел, за да подновят лобирането си срещу правилата на Европейския съюз (ЕС) за въглеродните емисии, като тяхната цел е да облекчат нарастващия натиск върху индустрията, пише Bloomberg.

Лидерите на водещи автомобилни производители, включително Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG, заедно с доставчици и индустриални групи, ще се срещнат с представители на ЕС в сряда.

Само няколко месеца след като си осигуриха отстъпки, лобистите търсят още по-голяма гъвкавост по отношение на ограниченията за емисиите в блока до 2035 г. и се стремят да оформят разпоредби относно местните източници и нисковъглеродните материали в рамките на предложения Закон за индустриалния ускорител.

Подновените усилия подчертават нарастващото убеждение в индустрията, че коригирането на правилата за емисиите е най-непосредствената - и потенциално единствена - налична политическа опция, тъй като Европа се затруднява да се справи със структурните недостатъци, включително високите разходи за енергия, бюрокрацията и ограничения достъп до местно произведени батерии. Лобито на германската автомобилна индустрия VDA заяви, че автомобилният сектор на страната може да загуби до 125 000 работни места до 2035 г., ако конкурентоспособността не се подобри.

Производителите в Европа се сблъскват с непостоянно търсене на електрически превозни средства и силна конкуренция в лицето на китайските марки. Продажбите на автомобили в региона не успяват да се върнат до нивата отпреди пандемията, което оставя много фабрики с излишен капацитет.

„Трябва да създадем гъвкавост в политическата среда, за да реагираме на това, което пазарът действително е в състояние да приеме“, изтъква Бенджамин Кригер, генерален секретар на европейската асоциация на доставчиците на авточасти CLEPA, в кулоарите на индустриална конференция в Лондон.

Ръководителите на компаниите са все по-скептични относно Закона за индустриалния ускорите. Те смятат, че това законодателство ще усложни тяхната ситуация, ако бъде приет без корекции, предложени от индустрията. В същото време автомобилният транспорт остава един от най-големите източници на емисии в блока, което усложнява усилията за балансиране на индустриалната конкурентоспособност с климатичните цели.

Европейската автомобилна индустрия търси повече възможности, за да продължи да продава автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибридни превозни средства през следващите години.

ЕС вече смекчи позицията си относно постепенното премахване на двигателите с вътрешно горене, предлагайки на компаниите по-голяма гъвкавост по отношение на ограниченията за емисиите на въглероден диоксид. Според настоящите предложения, емисиите от новите автомобили през 2035 г. трябва да бъдат с 90% по-ниски, отколкото през 2021 г., като останалите 10% ще се покрият от „зелената“ стомана и възобновяемите горива.

Електромобилите изостават по отношение на рентабилността при много европейски производители, а несигурността около цената и наличността на зелена стомана и биогорива засилва риска за бизнеса.

Производителите на автомобили се опитват да смекчат финансовото въздействие от спазването на регулаторните изисквания, като намаляват разходите и коригират производството. Американските мита и свързаните с войната с Иран прекъсвания на доставките оказват натиск върху маржовете, а вълната от евтини китайски електрически превозни средства се превръща в дългосрочна заплаха.

Автомобилната индустрия осигурява милиони висококачествени работни места в региона и следователно трябва да бъде защитена, категоричен е Манфред Вебер, председателя на най-голямата група в Европейския парламент – Европейската народна партия (ЕНП).

„Ангажирани сме да работим в тясно сътрудничество с индустрията, да се вслушваме в нейните опасения, да укрепваме конкурентоспособността ѝ и да осигуряваме бъдещето на индустриалното ядро ​​на Европа“, заяви Вебер.

Последна актуализация: 14:07 | 13.05.26 г.
Коментари

гъбко
преди 32 минути
Поднебесните в това отношение са постигнали по-добра организационна структура на производството . Докато у нас в Европа , имаме работа за вършене , а не за стачки и субсидии !! Въпросът изобщо не е в облекчаване на правилата за емисиите ... хибридите са междинно звено . Дето някой разправяше , от двата свята са взели най-лошото .
гъбко
преди 36 минути
Автомобил с ДВГ има около 150-160 въртящи и износващи се части , а един електрически около 35 . Автомобил с ДВГ се сглобява от около 1400 компонента , докато един електрически от около 200 . Автомобил с ДВГ се произвежда за около 20-35 часа , докато тесла модел Y в Берлин се произвежда за 10 часа . Но това касае само сглобяването . Ако се включи в уравнението батерииният комплект и електрозадвижването , електричката е с малко по-трудоемка за направа . Тъй че въпросът е организационен , не трудов
