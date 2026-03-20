Китайските електрически камиони се готвят да завладеят Европа

Европа може да не е перфектна, но е фокусирана много повече от останалите региони върху намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Това включва и електрификацията на транспорта, пише Clean Technica.

Макар леките автомобили да получават най-голямо внимание в това отношение, тежкотоварните превозни средства също генерират огромно количество емисии и отчаяно се нуждаят от електрификация. В това отношение камионите изостават от сегмента на леките автомобили, тъй като са много по-тежки и редовно пътуват на дълги разстояния, което затруднява адекватната и конкурентна по цена електрификация.

Технологията за батерии за електрически превозни средства обаче продължава да се развива и секторът на камионите е само с няколко години зад автомобилите. Той е узрял за електрификация.

Китай електрифицира камионите доста бързо. Подобно на автомобилите и автобусите, най-голямата икономика в Азия е далеч по-напред от останалия свят. Сега, както при автомобилите и автобусите, лидерите на пазара се стремят да разширят бизнеса си по света, особено в Европа.

Продажбите на електрически камиони достигат 4,2% от общите продажби на тежкотоварни превозни средства в Европейския съюз (ЕС) за миналата година, което е значително увеличение спрямо отчетените през 2024 г. 2,3%. Пазарът обаче остава подвластен на дизеловите камиони. Със значителен растеж през 2025 г. изглежда, че е назрял моментът повече играчи да навлязат на пазара и да продължат процеса на електрификация.

Повече от 6 китайски производители на електрически тежкотоварни превозни средства планират да навлязат на европейския пазар тази година. Сред тях са BYD, Farizon, Windrose Technology и SuperPanther.

„Последният тласък отразява усилията на китайските производители на електрически камиони да се възползват от своите вътрешни силни страни по отношение на разходите, веригите на доставка и производителността на продуктите в Европа“, пише China Daily.

Ръководители на компаниите от индустрията заявиха, че някои китайски участници на пазара биха могли да предложат цени на електрическите камиони с до 30 процента под средното за Европа ниво от около 320 хил. евро. Това ще увеличи продажбите и пазарния дял на тези марки.

В Китай електрическите камиони вече формират 29% от пазара през миналата година. По-големите обеми доведоха до по-ниски разходи, което осигуява повече продажби. Тези по-ниски разходи сега биха могли да стимулират пазара в Европа.

Джан Сян, сътрудник в Изследователския център за иновации в автомобилната индустрия към Севернокитайския технологичен университет, казва, че Китай е изградил относително пълна индустриална верига в областта на батериите, двигателите и електронните системи за управление, осигурявайки основа както за контрол на разходите, така и за разработване на нови продукти.

Очаква се поне част от тези компании да произвеждат електрически камиони в Европа.

BYD планира да произвежда камиони в завода в Унгария, докато Windrose се готви да сглобява електрически камиони в Белгия и да установи там обект за научноизследователска, развойна и следпродажбена дейност.

Други китайски марки търсят партньорства за производство и сервизна мрежа в редица страни, включително Австрия и Германия.