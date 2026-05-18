Путин чака обаждане от ЕС, Украйна предупреди Москва: Спокойният живот приключи

Европейските лидери, които искат да говорят с руския президент Владимир Путин, могат да му позвънят, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от "Россия 1" Павел Зарубин. Руското опозиционно издание The Moscow Times обръща внимание на коментар на естонския министър на външните работи Маргус Цахкна малко преди интервюто на Песков, според когото Москва в момента търси контакт с ЕС, защото руската икономика затъва, а на фронта нещата са в тупик. Според Цахкна сега е момент за усилване на санкциите и натиска към Русия, а не за разговори.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че е разговарял с председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Двамата са обсъдили перспективите за преговорите за мир. "И двамата сме съгласни, че Европа трябва да участва в преговорите", отбеляза украинският президент и допълни, че "трябва да има силен глас и присъствие в този процес".

Далекобойните удари на Украйна преминаха защитите на руската столица

Володимир Зеленски отбеляза и успешните удари по обекти в Московска област през уикенда и посочи, че това е справедлив отговор на руските атаки. "Ясно казваме на руснаците - време е вашата държава да сложи край на войната", написа той в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за рекорден брой свалени дронове за денонощие - от 22 часа на 16 май до 14 часа на 17 май - почти 1100, както и 8 ракети и неуправляеми бомби. Традиционно институцията съобщава само за свалени дронове, като не включва част от окупираните украински територии. По данни на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за атаката са използвани различни видове дронове, както и ракетата дрон "Барс".

За периода 13-14 май Русия атакува Украйна с 1567 дрона, от които 1473 са унищожени. За тези почти две денонощия часа са изстреляни и 56 ракети, като украинските ПВО са свалили 41 от тях.

В своето обръщение за 1544-ия ден от войната Зеленски коментира още, че независимо от плътната защита на областта от дронове, Украйна е успяла да порази множество обекти. "Войната съвсем предвидимо се завръща в "родното си пристанище", допълни още той.

Военни анализатори посочват, че украинските дронове са преминали през три от четирите пръстена на защита на Москва и това е най-добрият резултат за Украйна от началото на войната. Голямото количество системи за ПВО не може да се справи с масирана атака с дронове, отбелязват още наблюдателите.

Moscow від нині never sleeps

"Едностранният абонамент за спокоен живот е прекратен", добави и ръководителят на безпилотните сили на ВСУ Роберт Бровди, по-известен с позивната си "Мадяр". В Telegram той коментира, че "Moscow від нині never sleeps" (Москва повече няма да спи).

Жители в Подмосковието отбелязват, че са липсвали предупреждения за атаките с дронове - нито чрез сирени за въздушна тревога, нито чрез кратки съобщения до мобилните телефони. Хората, живеещи в региона, масово нарушиха една от последните забрани на кмета на Москва Сергей Собянин, която не позволява публикуване на видеа и коментари за украинските удари.

Само Министерството на отбраната на Русия и местните власти могат да съобщават за такива удари, посочи Собянин. Санкцията за нарушение достига 5000 рубли (към 67 долара) за физически лица и 50 000 рубли за представители на властта и чиновници. Държавните телевизионни канали в Русия отделиха минимално внимание на атаките, допълва Институтът за изучаване на войната (ISW).

Такива публикации се използват най-често от международните анализатори за оценка на военните действия или от украинските военни, за да потвърдят своите атаки.

А видеа в социалните мрежи показаха, че освен масираната атака по Москва и областта украинските дронове са поразили и военни обекти (системи за ПВО и радари) на окупирания Крим, както и енергийни съоръжения, което предизвика срив в електрозахранването в окупираните части на Херсонска и Запорожка област.

Има данни за удар по патрулен катер в Каспийск (Дагестан). Според анализатори по проект корабът е оборудван и със системи за ПВО.

Украйна се е прицелила в системата за снабдяване на Москва с горива

В атаката по Москва и областта през уикенда са поразени енергийни обекти, които са част от системата за доставка на горива за руската столица, отбелязва ВСУ. Става дума за Московския петролопровод, който обкръжава града и е с дължина от 400 км.

По него се доставят горива - дизел, бензин и керосин от рафинериите в Рязан и Кстово, както и московската "Капотня". И трите рафинерии бяха атакувани с дронове вече на няколко пъти. Част от инфраструктурата за доставки на горива са и станцията "Солнечногорска" в с. Дуркино, която беше подпалена от украинските дронове през уикенда. Инфраструктурата се разклонява и към московските летища, за да бъдат извършвани доставките на керосин.

Русия продължава да атакува енергийни съоръжения в Украйна

В нощта срещу 18 май Русия нанесе още един масиран удар по обекти в Украйна - по подстанция в близост до обогатителния завод в Кривий Рих, както и в Ривне, където е една от украинските ядрени централи. Руски военни наблюдатели обръщат внимание на нови удари по Одеса, Старокостантинив, където има военно летище, Кривоград и Кременчуг.

Сводката на ВВС на Украйна за нощта срещу 18 май сочи 524 изстреляни дрона, от които са свалени 503. Русия е използвала и 14 балистични ракети "Искандер-М" и 8 крилати ракети "Искандер - К". Системите за ПВО на Украйна са се справили с четири от крилатите ракети. Има данни за преки попадения на 18 ракети и 16 дрона на 34 локации, но ВВС не дава повече информация.

Интензивността на бойното поле се запазва висока

Интензивността на бойното поле се запазва висока, сочи и сводката на Генералия щаб на ВСУ за 1544-ия ден от войната (17 май). Регистрирани са 242 атаки, спрямо 234 ден по-рано. Русия е извършила 112 въздушни удара с 316 авиационни бомби, както и 2700 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 8000 fpv-дрона.

Руските военни кореспонденти съобщават за придвижване със 150 м към Вовчанск (Харковска област). Атаките в приграничните зони - в Сумска и Харковска област през миналото денонощие са 13.

Продължава затишието около Купянск, Словянск и Краматорск, където се отчитат единични атаки от началото на май, но се увеличава активността на fpv-дроновете, включително и носени от разузнавателните "Молния". Според ISW това е само временно и има данни за подготовката на руснаците за лятната офанзива към тези градове.

Най-горещата точка е Покровск с 32 атаки, както и Костянтинивка (22) и Хуляйполе (22). Руски източници съобщават за напредък към покрайнините на Костянтинивка, както и за удари по язовирна стена в близост до града с цел пресичане на украинската логистика в региона.

Украински военни кореспонденти отбелязват, че се виждат сигнали за насочване на руски части към Орихив (Запорожка област).

Има данни за увеличаване на ударите в близкия тил в Луганска област, както и в руската Курска област.