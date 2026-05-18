Петролът поскъпва, след като Тръмп поднови заплахите срещу Иран*

Цената на петрола се повишава в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп отново оказа натиск върху Иран да постигне споразумение за прекратяване на продължаващата вече седмици война и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,77% до 111,19 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,11% до 107,64 долара за барел.

В неделя Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „За Иран часовникът тиктака и по-добре да побързат, иначе от тях няма да остане нищо“.

Петролът е поскъпнал с над 50%, откакто САЩ и Израел за първи път нападнаха Иран в края на февруари, като ограничените доставки през Ормузкия проток намалиха износа от производителите в Персийския залив. Според Morgan Stanley пазарът е „в надпревара с времето“, тъй като факторите, които досега са ограничавали ръста на цените въпреки войната, могат да отслабнат, ако жизненоважният морски път остане затворен и през юни.

„Пазарите виждат множество новинарски заглавия за възможни решения, но все още няма достоверен механизъм, който напълно да премахне риска за доставките през Ормузкия проток“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Рисковата премия вероятно ще остане висока“, добавя той.

Допълнителен натиск върху доставките дойде, след като администрацията на Тръмп позволи да изтече изключение, позволяващо продажбите на руски суров петрол. Това се случи въпреки искането на Индия мярката да бъде удължена.

През уикенда енергийни съоръжения в Персийския залив също бяха атакувани. Нападение с дронове предизвика пожар в ядрено съоръжение в Обединените арабски емирства (ОАЕ), подчертавайки колко крехко е временното примирие в конфликта, влязло в сила през април.

Публикации в полуофициални ирански медии показват, че САЩ и Иран остават далеч от споразумение. Агенция Mehr съобщи, че Вашингтон не е предложил „никакви реални отстъпки“, като същевременно се опитва „да получи отстъпки, които не успя да постигне по време на войната, а това ще доведе до задънена улица в преговорите“.

В събота Тръмп се е срещнал с вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, за да обсъдят войната, съобщи Axios в неделя. Очаква се във вторник той отново да се срещне с екипа си по национална сигурност.

„Искаме да сключим сделка“, каза Тръмп пред Axios, като добави, че очаква актуализирано предложение от Иран. „Те не са там, където искаме да бъдат. Ще трябва да стигнат дотам, иначе ще понесат тежки удари, а те не искат това.“

Членът на кабинета по сигурността на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Зеев Елкин - заяви, че страната е готова да поднови ударите срещу Иран, ако Тръмп също реши да го направи. „Имаме цели, които искаме да поразим“, каза Елкин пред радио Kan.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.