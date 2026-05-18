Китайската икономика се забавя рязко през април, инвестициите се върнаха към спад

Ръстът на икономиката на Китай се е забавил през април, като инвестициите са се върнали към спад, а процъфтяващият внос вече не компенсира влошаването на икономиката, пише Bloomberg.

Инвестициите във фиксирани активи неочаквано са се свили с 1,6% през първите четири месеца на 2026 г. спрямо година по-рано, след като нараснаха с 1,7% през първото тримесечие. Продажбите на дребно не отговориха на очакванията с повишение от едва 0,2% през април, сочат данни, публикувани от Националното статистическо бюро в понеделник.

Промишленото производство миналия месец също е нараснало по-бавно от очакванията – с 4,1%, което е най-слабият темп от почти три години насам. Градската безработица е намаляла до 5,2%, след като достигна едногодишен връх от 5,4 на сто през март.

„Китай все още прилича на икономика на две скорости – силна в стратегическото производство и износа, но слаба там, където доверието на потребителите е от най-голямо значение“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Притеснение буди не само това, че данните за икономическата дейност не отговарят на очакванията, а това, че слабостта се разширява в местната страна на икономиката“, допълва тя.

Показателят за инвестиции в Китай се върна неочаквано към свиване – инвестициите във фиксирани активи намаляха през първите четири месеца на 2026 г., след като по-рано нараснаха. Графика: Bloomberg LP

Показателят за продажбите на дребно е най-слабият от спада му през декември 2022 г., когато Китай се отвори отново след Covid и масовото разпространение на заразата. Нито един икономист, участвал в допитване на Bloomberg, не прогнозираш толкова песимистичен показател за промишлеността, продажбите на дребно и инвестициите.

Разочароващото представяне на втората по големина икономика в света миналия месец се случва, след като нарастващата търговия, подкрепена от бума на инвестициите в изкуствен интелект в световен мащаб, задържа растежа в рамките на целта на Пекин от 4,5-5%.

Процъфтяващият износ спаси Китай от последиците от войната в Иран, въпреки че неблагоприятните последици от по-високите цени на петрола се усещат в заводите, тъй като промишлените производители трябва да се справят с нарастващите разходи за суровини.

„Икономиката на Китай продължава да се стабилизира и подобрява“, заяви Националното статистическо бюро в съобщение. „Но също така трябва да погледнем сложната и променяща се ситуация в чужбина, а проблемът със силното предлагане и слабото търсене все още е силно изразен. Някои компании имат затруднения с дейността си“, допълва той.

Продажбите на дребно и индустриалното производство в Китай са на най-ниското си ниво от години – ръстът на продажбите на дребно беше най-слабият от свиването им през декември 2022 г. Графика: Bloomberg LP

Реакцията на пазарите беше сравнително слаба след публикуването на данните.

Международно търгуваният юан се понижи с 0,1% до 6,8215 долара, най-ниското му ниво от близо две седмици. Доходността по 10-годишните държавни ценни книжа остана стабилна на ниво от 1,76%, а фючърсите върху 30-годишните облигации ограничиха спада си.

Очаква се износът на Китай да остане силен, след като нарасна с 15% на годишна база през първите четири месеца. Стабилизирането на търговските връзки със САЩ, подсилено от посещението на президента Доналд Тръмп в Пекин, допълнително подкрепя перспективите.

Но за местното потребление не се вижда обрат. Новите заеми за домакинствата спадат миналия месец, тъй като доверието на потребителите не показва признаци на подобряване.

Безработицата сред ключовата група на служителите в начален етап на кариерата си нарасна през март до най-високото ниво от над две години, засилвайки опасенията от рискове за заетостта заради изкуствения интелект.

Китайските ръководители изглежда са възприели изчаквателен подход към растежа на две скорости, след като полаганите от години усилия за връщане на потребителите в магазините донесоха само леки ръстове.

Правителството ограничи фискалните разходи през март, а централната банка дори не намекна за допълнително разхлабване на паричната политика в условията на широка пазарна ликвидност и слабо търсене на заеми.

Новите данни за продажбите на имоти в Китай са светъл лъч в публикуваните днес статистически данни. Цените на старите жилища, които са обект на по-малка държавна намеса, са намалели миналия месец с най-бавния си темп от март 2025 г. насам.

Анализатори от Citigroup и Bank of America считат, че изпитващият затруднения имотен сектор най-сетне започва да се стабилизира.

Но потребителската икономика все още е изправена пред затруднения, като домакинствата харчат по-малко за стоки от автомобили до мебели.

Продажбите на коли са намалели с 15% през април спрямо година по-рано, най-голямото свиване от средата на март 2022 г., когато страната беше под Covid ограничения. Покупките на домакински уреди и мебели – продукти, които преди бяха подкрепени от държавни субсидии, са спаднали с двуцифрен темп.

Китайските потребители обръщат гръб на колите – продажбите на коли очтитат най-големия си спад от 2022 г. през април. Графика: Bloomberg LP

Продажбите на зато, сребро и бижута са намалели с 21%, което е огромен обрат спрямо по-рано тази година и през 2025 г., когато нарастващите цени на ценните метали доведоха до трескави спекулативни инвестиции.