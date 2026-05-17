Лидерите на тюркските страни гледат към цифровизацията и новите търговски пътища

Лидерите на страните от Организацията на тюркските държави (ОТД) обявиха на среща на върха в Казахстан, че работят върху развитие на стратегическата политическа и икономическа координация на алианса на фона на бързото глобално геополитическо и технологично развитие, като същевременно подчертават, че техният съюз не е предназначен за военни или геополитически цели, съобщава Euronews.

Държавните лидери на Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан и други страни се събраха в историческия казахстански град Туркестан, духовната столица на тюркския свят, за да работят заедно по проектирането на съвместни разработки и интеграция в областта на изкуствения интелект и цифровите технологии за държавите членки и по-широкия регион, както и за да могат тюркските държави да работят заедно по осигуряването на алтернативни глобални маршрути за доставки.

Домакин на срещата, проведена под темата „Изкуствен интелект и цифрово развитие“, беше президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, който събра своите колеги Реджеп Тайип Ердоган от Турция, Шавкат Мирзийоев от Узбекистан, Илхам Алиев от Азербайджан, Садир Жапаров от Киргизстан и генералния секретар на ОТД, посланик Кубаничбек Омуралиев, за тяхното стратегическо сътрудничество, чийто общ икономически потенциал достигна 2,4 трлн. долара през 2025 г.

Лидерите изпратиха силно единно послание, като позираха, хванати за ръце, пред мавзолея на Ходжа Ахмед Ясави, построен през XIV век, който се га е ключова духовна забележителност на Казахстан.

„За нас укрепването на единството на тюркския свят е изключително важен приоритет“, заяви Токаев, оспорвайки твърденията, че засиленото сътрудничество между тюркските народи може да приеме военни или геополитически измерения.

„Организацията на тюркските държави не е геополитически проект, нито военна организация. Това е уникална платформа за укрепване на търговското, икономическото, високотехнологичното, дигиталното, културното и хуманитарното сътрудничество между братски страни“, подчерта Токаев, очертавайки дипломатическата позиция на страната си за сътрудничество и прогрес, а не за конкуренция.

Той посочи, че тюркският свят трябва „да запази единството си, да остане ангажиран с целите си и да продължи напред заедно“, като същевременно позиционира политическия диалог като основа за икономически и хуманитарен напредък, а не като път към съюзи.

Генералният секретар на ОТД Омуралиев, заяви пред Euronews, че „с всеки сектор, който сега е свързан с изкуствения интелект и дигиталното развитие, никой не може да се справи сам в тази област и затова се споразумяхме да си сътрудничим в минимум 58 области на дигиталния интелект и изкуствения интелект“.

Проектът „Електронно разрешително“ ще засили регионалната свързаност чрез опростяване на системите и процедурите за превоз на товари между държавите членки.

Токаев заяви, че тюркските страни трябва да засилят усилията си в областта на дигиталната трансформация, „за да избегнат да останат встрани от прогреса“.

Турция, Казахстан и Азербайджан разработват съвместно т.нар. научен спътник CubeSat, който ще бъде изстрелян следващата година.

Министрите на външните работи на страните от ОТД се срещнаха отделно, за да работят заедно върху плановете за глобални транспортни маршрути, като Средният коридор беше в центъра на регионалния фокус.

Президентите подчертаха необходимостта от формиране на единен фронт за справяне с бързите глобални геополитически развития и от поемане на инициатива по отношение на възможностите за глобална енергийна сигурност.

Президентът на Турция Реджеп Ердоган призова за „стратегическата стойност на солидарните действия на тюркския свят“, като взе предвид „кризите, случващи се в нашия непосредствен регион“, и заяви, че „тюркският свят е придобил рефлекси на високо ниво пред лицето на общи проблеми“.

„Както показва продължаващата криза, съсредоточена около Ормузкия проток, транспортните проекти, които свързват тюркския свят, особено Средния коридор, ще останат приоритет за нас още много години. Палестина, Ливан, Иран, Украйна и много други кризи показват, че трябва да укрепим отбраната си и да увеличим сътрудничеството си в областта на промишлеността“, подчерта Ердоган.

ОТД е създадена през 2009 г., със седалище в Истанбул, и има пет държави членки: Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан.