Путин ще пътува към Китай, разчитайки на повече козове след срещите на Тръмп и Си

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май и ще има повече козове след визитата на американския президент Доналд Тръмп. The New York Times обръща внимание на заявленията на говорителя на Кремъл Димитрий Песков, според когото Путин внимателно е следил коментарите от срещата на Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин и "планира да сподели своето мнение за разговорите".

Според съобщенията от Кремъл основните разговори между Путин и Си ще са насочени към двустранните отношения и водещите международни и регинални проблеми. Ще бъдат подписани и някои двустранни договора.

Руски икономисти коментират, че разговорите между Китай и Русия не винаги са лесни, но "сегашната ситуация създава допълители възможности за Русия".

NYT отбелязва задълбочаващите се връзки между Русия и Китай в последните години, но делът на Русия в международната търговия на Китай е едва 4%, тоест по-малко от Виетнам. Заради санкциите на Запада Русия ориентира своя износ основно към Китай и е един от стабилните му източници на енергийни суровини след началото на войната в Иран. Сега Москва може да опита да използва това, за да получи желаното от години одобрение на строителството на газопровода "Силата на Сибир 2".

Проектът се коментира от години, но досега Китай много предпазливо се отнася към него, за да не се окаже в голяма зависимост от Русия. В края на 2025 година "Газпром" съобщи за пробив, макар и след това да няма други съобщения за движение по проекта.

В брифинг пред руски журналисти след парада за 9 май Владимир Путин съобщи, че е много близо до подписване а споразумение за сътрудничество в петролия и газовия сектор.

След срещата на Тръмп и Си не бяха направени никакви значими изявления, касаещи Русия, и вероятно надеждите в Москва са, че това означава, че ще може да задълбочат връзките си. Преди срещата руският президент коментира, че ще внимава за коментари за незаконни санкции или ескалация на икономическото напрежение. Такива очевидно нямаше, но и САЩ на този етап не удължава изключенията по санкциите си срещу руския петролен сектор.

Анализатори коментират, че е трудно да се направи оценка нза предстоящите разговори и първият сигнал за това накъде вървят нещата, ще бъде начинът, по който бъде посрещнат Путин на летището в Китай на 19 май.

За посещение на руския президент в Китай се говори от известно време, но едва в събота (16 май) бяха потвърдени датите - 19-20 май.