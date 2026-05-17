Парите за Световното по футбол на ФИФА набъбнаха до почти 900 млн. долара. Кой какво ще вземе?

ФИФА увеличи плащанията към отборите, участващи в Световното първенство по футбол през 2026 г., като повиши общата сума до 871 млн. долара, което прави тазгодишния турнир най-доходоносният в историята, пише CNBC.

Но увеличените финанси, представени по време на 36-тото заседание на Съвета на ФИФА във Ванкувър, Канада, бяха обявени в момент, когато управителният орган се оказва изправен пред критики относно ценообразуването на билетите и търговските си партньорства.

Съгласно новата структура за финансово разпределение, участващите асоциации на Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни, ще получат допълнителни 2 млн. долара за следното:

Пари за подготовка: 2,5 млн. долара спрямо 1,5 млн. долара на Световното първенство през 2022 г.

Пари за квалификации: 10 млн. долара спрямо 9 млн. долара през 2022 г.

Това води до минималното изплащане за всеки отбор от поне 12,5 млн. долара при квалификация, като допълнителните наградни фондове са обвързани с представянето в турнира.

Според Рикардо Форт, основател на спортната консултантска компания Fort Consulting, тези плащания са предназначени да покрият част от разходите, свързани с квалификацията и подготовката за спортния турнир, включително пътувания, тренировъчни съоръжения и възнаграждения на персонала, и се очаква да бъдат особено значими за отбори извън традиционните сили.

„Този ​​допълнителен принос към националните футболни асоциации засилва ролята на ФИФА в преразпределянето на търговския успех на турнира обратно в световната футболна екосистема“, казва Форт.

Световното първенство през 2026 г. се очаква да бъде най-голямото досега, като ще се разшири до 48 отбора в сравнение с 32 през 2022 г. Четири национални отбора - Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан - ще дебютират на тазгодишното издание.

ФИФА заяви, че са заделени и над 16 млн. долара за покриване на разходите за участващи делегации и разпределение на билети за отборите, с което общият фонд, заделен за участващите отбори, достига 871 млн. долара.

Управителният орган обяви и увеличение на наградния фонд на турнира с над 50% през декември.

Същият месец Съветът на ФИФА одобри „рекордния“ награден фонд от 727 млн. долара за изданието на турнира през 2026 г., което е с 65% повече от 440-те млн. долара, разпределени на отборите за Световното първенство през 2022 г. в Катар.

Цените на билетите

На фона на по-високите плащания за тазгодишния турнир феновете недоволстват от цените на билетите и източниците на приходи на ФИФА. Съгласно новата „динамична“ система за ценообразуване на ФИФА, цените на билетите варират при търсене. Някои фенове съобщиха, че цените на билетите са се увеличили повече от десетократно спрямо турнира през 2022 г.

Проучване на CNBC показва цени на билетите, вариращи от 380 долара за билет от категория 2 за мач от груповата фаза между Кюрасао и Кот д'Ивоар във Филаделфия, до 4105 долара за билети от категория 1 за мач между САЩ и Парагвай на стадион „Лос Анджелис“.

На официалната платформа за препродажба на билети на ФИФА някои обяви са достигнали екстремни нива – билет за препродажба за финала е обявен за 11,5 млн. долара. Въпреки че ФИФА не контролира цените на билетите за препродажба, се събира такса от 15% върху стойността на всяка трансакция.

Говорител на ФИФА заяви пред CNBC, че организацията е „фокусирана върху осигуряването на справедлив достъп до нашата игра за настоящи, но и за потенциални фенове, и предлага билети за груповата фаза, започващи от 60 долара“.

Тези билети на по-ниска цена обаче са били разпределени „специално за привърженици на квалифицирани отбори, като процесът на подбор и разпространение се управлява индивидуално от участващите асоциации членки“.

Говорителят добави, че системата за променливо ценообразуване „е в съответствие с тенденциите в индустрията в различните спортни и развлекателни сектори“ и осигурява „справедлива пазарна стойност за събитията“.

Въпреки възмущението от цените на билетите търсенето за тазгодишното Световно първенство привидно остава високо. Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви по-рано пред CNBC, че организацията е получила около 508 млн. заявки за седемте милиона билета, предлагани за 104-те мача от турнира.

Ако е вярно, зрителската база на Световното първенство тази година би засенчила посещаемостта на турнира през 2022 г. в Катар, който привлече повече от 3,4 млн. зрители на всичките 64 мача.

„Ценообразуването на билетите винаги е чувствителна тема за мегасъбития от такъв мащаб“, посочва Форт. „Винаги ще има сегменти от фенове, които се чувстват изключени ценово, особено за премиум мачове“, допълва още.

Въпреки това той каза, че ценовата стратегия на ФИФА „е проработила на американския пазар“ предвид голямото търсене. Феновете изглежда не са обърнали голямо внимание на другите противоречия от ФИФА, включително спонсорската сделка със саудитската Aramco и присъждането на наградата за мир на ФИФА на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„В исторически план, това, което наблюдаваме, е, че ангажираността на феновете със самия турнир остава невероятно устойчива. След като състезанието започне, фокусът се измества много бързо към футбола“, казва Форт.

Финансите на ФИФА също нарастват заедно с турнира. През 2025 г. приходите на управителния орган възлизат на 2,66 млрд. долара, като голяма част са от правата за телевизионно излъчване, следвани от маркетинговите права.

Общите активи нараснаха до 9,48 млрд. долара, което е с 54% повече спрямо предходната година. Общите резерви обаче намаляват до близо 2,7 млрд. долара, което е с 8% по-малко на годишна база, тъй като общите пасиви се увеличиха повече от два пъти през 2025 г.

Инвестициите на ФИФА, която официално е нестопанска организация, са насочени към инфраструктура в 211-те ѝ държави-членки, както и към организирането на турнири като Световното първенство и Световното клубно първенство, според бюджета на Асоциацията за 2027-2030 г.