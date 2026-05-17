БСК: Управляващите трябва да търсят разумен подход за овладяване на цените

От политическа гледна точка е добре държавата да демонстрира контрол и регулиране на процеса, но механизмите, които могат да работят не са толкова много

13:40 | 17.05.26 г.
Снимка: freepik
Българска стопанска камара (БСК) апелира управляващите за разумен подход относно действията за овладяване на цените, съобщава БНР.

„Подход, в който се осмисля, а не се търси бърз пиар ефекти, а въздействието върху всички по веригата и ако в нея парче ни пречи, да са наясно управляващите, какво е цената, ако този елемент го няма, или не работи. За това призова в интервю пред БНР Мария Минчева, зам.-председател на БСК.

По думите ѝ е най-добре да не се мисли за партийните интереси, а за обществото и потребителите. Има изкривявания в много части от веригата. Няма бързи решения, като е необходима визия за пътя напред.

Минчева подчерта, че не бива да се повтарят грешките в други страни.

Тя коментира приетите на първо четене няколко закона, които според управляващата партия, целят да ограничат безконтролното поскъпване. И припомни, че още миналата година управляващите тогава са направили опит за "таван на цените".

"Ние виждаме опасност и се занимаваме с темата от миналото лято, когато се опитваха да налага таван на цените по цялата верига. Идеята не е отмряла. Икономиката ни се влияе от всякакви външни ефекти. Не са така нещата в Румъния, там има таван от 2023 г. и страната не е в еврозоната, а инфлацията е 7%. И те не могат да махнат мерките, защото инфлацията не намалява“, изтъква Минчева.

Според нея, от политическа гледна точка е добре държавата да демонстрира контрол и регулиране на процеса, но механизмите, които могат да работят не са толкова много.

„Ако съществуваше начин, правителство да спре инфлацията, предполагам щеше да се случи някъде по света,  а то не се е случило никъде. Има пазарни механизма и инструментите са по-различни“, добавя зам.-председател на БСК.

У нас най-голям проблем е структурата на производствата, "при нас политиките са реактивни, пак чакаме да се появява европейски средства и влизаме в коловозите на изразходването", изтъква още Минчева.

"В момента сме се хванали в края на веригата и най-видимото – цената. "А къде са първоизточниците на проблемите?, пита тя.

Минчева посочи, че БСК не одобрява подхода на управляващите.

"Управленските решения трябва да стъпват на максимално разширена информация. Липсва аналитичната страна, няма правилник за работа на НС, а гласуват законопроекти. Дори да бъде приет този закон в него са заложени няколко подзаконови нормативни актове, които влизат в сила след няколко месеца. Ефектът може да се очаква след година и това бързане не неоправдано и показва, че само се показват бързи действие на правителствата“, изтъква Минчева.

Последна актуализация: 13:35 | 17.05.26 г.
БСК цени Българска стопанска камара Мария Минчева потребителски цени
Slavi.13
преди 34 минути
Липсата на какъвто и да е контрол от МФ, НАП и Митници са причина номер 1 за огромния ръст на цените! При положение, че България внася близо 80-85% от храните си от вън, като същите се обмитяват на цени , които ако бъдат казани ще предизвикат не просто гняв , а бяс у хората цените в магазините са 200-300% над тях. Къде са дължимите данъци от тези Печалби???
