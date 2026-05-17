Акция на седмицата: „Софарма“ АД

„Софарма“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Дружеството планира да изплати на акционерите по още 0,04 евро брутен дивидент на акция от печалбата за миналата година и неразпределената печалба.

Ръководството на фармацевтичната компания свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 26 юни 2026 г. в София.

С вече изплатения дивидент за първото полугодие на 2025 г., който възлиза на 0,08801 лева (приблизително 0,045 евро), общият дивидент за 2025 г. ще достигне 0,085 евро на акция.

Акционерите на „Софарма“ ще гласуват и процедура за обратно изкупуване на собствени акции за период от 3 години при диапазон от 0,51 до 2,4 евро на акция.

Дружеството отчете в началото на май 172% ръст на неконсолидираната печалба до 17,3 млн. евро за първото тримесечие на 2026 г., според публикувания индивидуален финансов отчет.

До края на месеца ще бъде публикуван и консолидирания отчет на „Софарма“-

Нетните приходи от продажби за периода януари-март т.г. се увеличават с 38% на годишна база до 51,4 млн. евро.

В последната година акциите на „Софарма“ поскъпват с 81%, а пазарната капитализация на дружеството достига малко над 1 млрд. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ). Ръстът е по-голям заради изплатените през 2025 г. дивиденти.

В началото на годината дружеството издаде и три емисии варанти.