САЩ засега не удължават облекченията на санкциите за руския петрол, касаещи намиращия се в открити води петрол, натоварен преди 16 април, става ясно от коментари на финансовия министър Скот Бесент, цитирани от Ройтерс. Вашингтон позволи продажбата на руски петрол в танкери в открити води и от това се възползваха активно Индия и Китай.

Една от сочените причини е намаляването на петрола, предпоставка за екологични проблеми, заедно с опитите за стабилизиране на петролните пазари. Според данни на Bloomberg към края на януари 140 млн. барела руски петрол, натоварени в танкери, чакаха купувачи.

На 13 март САЩ даде първа едномесечна дерогация за петрола от Русия в опит да овладее цените на световните пазари. След изтичането Бесент съобщи, че повече няма да има удължаване, но няколко дни по-късно - на 17 април, беше одобрено още едно едномесечно удължаване.

Ройтерс пише, че на този етап няма съобщения в американските институции относно следващите действия на САЩ. Цената на петрола на световните пазари отново прескочи 100 долара за барел в края изминалата седмица заради липсата на напредък в Иран след срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Дзинпин.

Търговците реагираха негативно и на коментарите, че Тръмп вече губи търпение и заплашва с нови удари, ако Иран се откаже от преговори.

Според Bloomberg към началото на май в открити води има към 113 млн. барела руски петрол, но те не чакат купувачи, а пътуват към дестинациите си.

Демократи призоваха администрацията в Белия дом да прекрати дерогациите, защото те допринасят за увеличаване на приходите в руския бюджет, но няма никакви индикации, че помагат за намаляване на цената на горивата за американските потребители, пише още Ройтерс. Източници на агенцията посочват, че скъпите горива вече започват да тежат на бюджетите на училищата в САЩ - операторите на училищните автобуси са един от големите потребители на дизел в страната, купувайки годишно 800 млн. галона (около 3,03 млрд. литра). Поскъпването на горивата добавя към 1,8 млрд. долара за поддръжката на автобусите годишно.

Според официалните публикации на Министерството на финансите на Русия приходите от петроли газ действително се увеличават, но на този етап не успяват да ограничат проблемите в руската икономика и дефицитът се разширява и вече достига 5,9 трилиона рубли (80,8 млрд. долара).