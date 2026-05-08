Разочароващи приходи от петрол разширяват дефицита в руския бюджет с още 1 трлн. рубли

Дефицитът в руския бюджет вече достига почти 5,9 трилиона рубли (79,2 млрд. долара), сочат отчетите на Министерството на финансите за периода януари - април. Приходите за първите четири месеца достигат 11,7 трилиона рубли, а разходите са 17,6 трилиона рубли.

Това означава, че "дупката" в бюджета вече надхвърля 1,6 пъти предвиденото. В края на март дефцитът беше 4,58 трилиона рубли и вече беше над разчетите за годината.

Това се случва на фона на свалените от САЩ санкции за търговия с петрол (дерогацията беше одобрена на 13 март и продължена веднъж до 13 май), увеличената ставка на ДДС до 20% от началото на годината, както и други мерки за увеличаване на приходите, пишат руски икономисти, цитирани от опозиционното издание The Moscow Times. Според тях приходите от поскъпването на петрола се оказват "шокиращо малки".

В началото на месеца финансовият министър Антон Силуанов съобщи, че чака към 200 млрд. рубли допълнителни приходи от поскъпването на петрола, но в отчета се виждат 10 пъти по-малко - 21 млрд. рубли. Причината е увеличените компенсации за петролните компании (по т.анр. схема демпфер, която субсидира петролния сектор, за да може да поддържа ниски цените на горивата). Компаниите бяха подкрепени от бюджета и заради ударите с украинските дронове.

Руските икономисти отбелязват, че сумата, която са получили в сектора заради ударите по шест големи рафинерии и като субсидии за високата цена на петрола на международните пазари са били в размер на 359 млрд. рубли (4,8 млрд. долара).

Според оценките на финансовото министерство приходите от търговията с петрол и природен газ намалява с 40% на годишна база до 2,3 трилиона рубли. Тази загуба не може да бъде покрита от другите приходи, които не са свързани с търговията с петрол, които се увеличават с 10%.

Според изчисленията средната цена на руския сорт "Уралс" е била 94 долара за барел (при разчети в бюджета за 59 долара за барел). Това е най-високото ниво от 2014 година.