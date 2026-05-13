Доклад: ЕС рискува да става все по-зависим от американския природен газ

Европейската зависимост от американски природен газ се очаква да нарасне до рекорд тази година, тъй като САЩ се опитват да компенсират загубените количества от Близкия изток заради войната. Това става ясно от доклад на неправителствената организация Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), цитиран от Bloomberg.

Европа може да получава до две трети от втечнения си природен газ (LNG) от САЩ, по-голям дял от когато и да е било, се посочва в доклада. Страната може да изпревари дори Норвегия, която в момента е най-големият доставчик на Европа на тръбен газ, по дял от цялото доставяно гориво.

През годините след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Европейският съюз се опита да диверсифицира източниците си на газ, за да избегне зависимостта от единичен доставчик. Доставките по море на американски LNG се оказаха ключови в компенсирането на количествата от Русия, но някои европейски представители предупредиха, че континентът рискува просто да замени една зависимост с друга.

Нарастващата експозиция към волатилния международен LNG пазар също така оставя ЕС уязвим от растящи цени във времена на геополитически кризи, какъвто е случаят с войната с Иран.

„LNG се превърна в ахилесовата пета на европейската стратегия за енергийна сигурност, оставяйки континента изложен на високи цени на газа и на нови форми на смущения на доставките“, посочва Ана Мария Ялер-Макаревич, водещ енергиен анализатор за Европа на IEEFA.

Норвегия стана най-големият доставчик на тръбен газ за Европа, след като количествата от Русия пресъхнаха заради войната в Украйна. Но норвежките доставки до голяма степен достигат максимума си, докато ръстът при тези от САЩ продължава. Норвегия е отговаряла за 30% от общия внос на газ в ЕС през първото тримесечие, докато САЩ са по петите ѝ с 29%.

Основни доставчици и техният дял в общия внос на LNG и тръбен газ за ЕС. Графика: Bloomberg LP

Общо доставките от САЩ за ЕС може да изпреварят тези от Норвегия, ако катарските производители на LNG се окажат възпрепятствани за по-дълго заради конфликта с Иран, предупреждава Ялер-Макаревич.

Миналата година САЩ отговаряха за около 58% от целия LNG внос в ЕС, Великобритания и Турция, като този дял расте до 63% през първото тримесечие на тази година, според данните на IEEFA. Само ЕС може да получава до 80% от своя LNG от САЩ до 2028 г., показва докладът.

Русия продължава да изпраща втечнен природен газ за Европа, дори е снабдила рекордни обеми през първото тримесечие, въпреки че пълната забрана за руско гориво се очаква да влезе в сила в началото на следващата година.