Китай получава по 500 млн. долара на час от износ, подкрепен от АІ

Икономиките на САЩ и Китай може и да се разграничават една от друга, но черпят сила от един и същ източник.

Точно както бумът на бизнес инвестициите, задвижван от изкуствения интелект (АІ), засили икономическия растеж на САЩ в началото на тази година, Goldman Sachs Group и Nomura Holdings изчисляват, че продажбите на Китай на полупроводници, компютри и други продукти, тясно свързани с АІ, в чужбина са представлявали около половината от растежа на китайския износ през април, съобщава Bloomberg.

Общо китайските доставки в чужбина са се увеличили с 14% спрямо предходната година до месечен рекорд от 359 млрд. долара, което означава, че компаниите са се сдобивали със средно по 500 млн. долара на час.

Износът на чипове е скочил със 100%, а продажбите на оборудване и части за автоматична обработка на данни, които включват лаптопи, таблети и техните компоненти, са скочили с 47%, показват последните митнически данни от Пекин. Изкуственият интелект също така трансформира потока от стоки към Китай, като покупките на страната на чуждестранни високотехнологични продукти са се увеличили с 42%.

Президентът Доналд Тръмп насърчава инвестиционния бум, който сега стимулира китайския износ и подкрепя и други големи азиатски икономики от Южна Корея до Тайван. Само тази година големите американски технологични фирми като Alphabet и Meta Platforms планират да вложат до 725 млрд. долара в капиталови разходи предимно за оборудване за центрове за данни с изкуствен интелект.

Икономическият развод между САЩ и Китай все още е в разгара си, докато налице са технологични ограничения, санкции и други препятствия. И макар митата на Тръмп да са намалели от 145% през миналата година, делът на САЩ в общия износ на Китай достигна историческо дъно от близо 9%, около половината от пика си през 2017-2018 г.

Но експлозията в АІ търговията разкрива степента на интеграция, която все още сближава двете най-големи икономики в света чрез глобалната верига за доставки на технологии.

Докато САЩ са водещи по инвестиции в изкуствен интелект, Китай се очерта като най-големият доставчик на АІ стоки в света миналата година, според проучване на икономисти от Standard Chartered, въпреки че страната все още е нетен вносител на някои ключови технологии, като например усъвършенствани чипове.

По време на настоящия мандат на Тръмп, износът на интегрални схеми от Китай се е удвоил по стойност, достигайки 31 млрд. долара през април за първи път. Въпреки че са повлияни от ефекта на ниската база, общите доставки за САЩ скочиха най-много за повече от година след двуцифрени спадове през по-голямата част от 2025 г.

Продажбите в чужбина на интегрални схеми са се увеличили със 100% през април спрямо година по-рано. Графика: Bloomberg LP

Сходно, продажбите на полупроводници от големите производители Южна Корея и Тайван също се увеличиха рязко през последните месеци.

Американските ограничения на износа отдавна са препъни-камък в търговските преговори между Вашингтон и Пекин. Ограниченията върху способността на Китай да придобива американски технологии доведоха до конфликт миналата година, в резултат на който Пекин наложи ограничения върху доставките на редкоземни елементи за американски клиенти.

И макар Китай да не разполага с ноу-хау за производство на най-иновативните компоненти заради ограниченията на износа от САЩ, страната увеличава лидерството си при т. нар. традиционни чипове, които обикновено използват по-стара технология и остават от ключово значение за широк набор от електроника.

В същото време съотношението на самодостатъчност при АІ чиповете на Китай се е подобрило от 10% преди пет години до изчисляваните 41% през 2025 г., според Morgan Stanley, откъдето очакват то да стигне 86% до 2030 г.

Съотношението на самодостатъчност при АІ чиповете на Китай се е подобрило, според Morgan Stanley. Графика: Bloomberg LP

В същото време АІ бумът тласка китайския износ и внос до рекордни върхове, като през април чуждестранните покупки са се увеличили с 25% спрямо година по-рано до 275 млрд. долара. Вносът от Южна Корея е нараснал с над 60%, а този от Тайван с над 20%.

Цените на чиповете, набъбнали от световния недостиг на полупроводници, имат значителен принос за представянето през април. Докато чиповете са допринесли за 4,9 пр. п. от ръста на основния китайски износ, само ценовия ефект представлява 4,5 пр. п., според данни на Nomura.

„Прогнозата за китайския износ остава положителна в краткосрочен план, но дългосрочната прогноза ще зависи от способността на Китай да преодолее технологичните забавяния“, предупреждават икономисти от Australia & New Zealand Banking Group.

„Бързо увеличение на самодостатъчността при чиповете може да доведе до облекчен контрол на износа на чипове от САЩ“, се посочва още в доклад.