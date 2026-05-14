SK Hynix се доближава до пазарна капитализация от 1 трлн. долара

SK Hynix е на прага да надхвърли пазарна стойност от 1 трлн. долара, само няколко седмици след като Samsung Electronics премина тази граница, тъй като силното търсене в областта на изкуствения интелект поставя Южна Корея в центъра на азиатския бум в сектора, съобщава Ройтерс.

Акциите на SK Hynix са поскъпнали с повече от 200% през тази година, след като през 2025 г. отбелязаха зашеметяващ ценови ръст от 274%, движени от свързаното с AI търсене както на конвенционални чипове за памет, така и на чипове с висока пропускателна способност (HBM), използвани в AI сървърите.

Ако SK Hynix се присъедини към Samsung с оценка над 1 трлн. долара, Южна Корея ще стане първата страна извън САЩ, която има повече от една компания с пазарна стойност над 1 трлн. долара.

„Пазарът се движи от FOMO (страх да не изпуснеш момента – бел.ред.) настроения, особено по отношение на компаниите, свързани с изкуствения интелект в Япония и Корея“, казва Фабиен Ип, пазарен анализатор в IG в Сидни.

Samsung стана първата компания в Корея с пазарна стойност над 1 трлн. долара по-рано този месец, въпреки че тайванската TSMC остава най-голямата компания в Азия по пазарна стойност с над 1,83 трлн. долара.

Трите производителя на чипове и рекордните им печалби насочиха вниманието към ключовата им роля в глобалната верига за доставки при изкуствения интелект.

Референтният южнкорейски индекс KOSPI се изкачи рязко, достигайки рекордни нива, тъй като чуждестранни инвеститори, както големи, така и малки, се втурнаха към производителите на чипове.

Индексът е нараснал с повече от 86% през тази година, след като през 2025 г. отбеляза ръст от 75% – най-силното му годишно представяне от 1999 г. насам. От началото на 2025 г. KOSPI е най-добре представящата се голяма фондова борса в света.

SK Hynix, чиято пазарна стойност преди 16 месеца беше под 100 млрд. долара, вече се доближава до оценката на търговския гигант Walmart и на Berkshire Hathaway – инвестиционната компания на легендарния инвеститор Уорън Бъфет.

В четвъртък акциите на SK Hynix леко поевтиняха с 0,30%, а тези на Samsung поскъпнаха с повече от 4% до рекордно високо ниво на фона на ръста от 1,75% на общия пазар – недалеч от рекордното ниво, достигнато по-рано тази седмица. Пазарната капитализация на SK Hynix беше приблизително 948 млрд. долара въз основа на цената и обменния курс от сряда.