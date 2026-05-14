Защо Китай няма да притисне Иран за мир – дори и Тръмп да го поиска

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да поиска от президента на Китай Си Дзинпин помощ за прекратяването на скъпоструващата и непопулярна война с Иран. Малко вероятно е обаче той да получи желаната подкрепа.

Анализатори казват, че макар Си да може да се съгласи да подтикне иранските лидери обратно към масата за преговори, китайският лидер няма да е склонен да намали икономическата подкрепа за най-важния партньор на Пекин в Близкия изток, пише Ройтерс.

Тръмп, от своя страна, разполага с мощни инструменти да окаже натиск върху Китай, включително със заплахата от санкции срещу големите китайски банки. Използването на тези лостове обаче може да наложи неприемливо висока цена за САЩ.

Надеждите за споразумение между САЩ и Иран за край на конфликта, който доведе до рязко покачване на цените на петрола, избледняха и прекратяването на огъня изглежда все по-нестабилно.

Конкуриращи се интереси

Според двама източници на информационната агенция, запознати с плановете за срещата, помощниците на Тръмп виждат Пекин – най-големият купувач на ирански петрол, като един от малкото играчи, способни да убедят вземащите решения в Техеран да финализират сделка с Вашингтон. САЩ се стремят да убедят лидерите на страната, че е в техен интерес войната да приключи сега.

Китай обаче има конкуриращи се интереси. От една страна, Пекин иска да отвори Ормузкия проток, където корабоплаването бе задушено заради войната. Една пета от световните доставки на петрол – и голяма част от петрола, предназначен за Китай, преминават през този воден път.

От друга страна, Иран остава стратегически съюзник във важен регион и противовес на САЩ. Войната, макар и болезнена икономически за Китай, отклони дипломатическото и военното внимание на Америка от Индо-Тихоокеанския регион.

Хенриета Левин, старши сътрудник в мозъчния тръст Center for Strategic and International Studies във Вашингтон, коментира, че Си подхожда към срещата на върха с позиция на „нарастваща увереност“. Той е окуражен от оттеглянето на Тръмп от кампанията с митата и усещането, че конфликтът отклонява жизненоважно военно оборудване от задния двор на Китай.

Във вторник Тръмп заяви пред репортери, че не се нуждае от помощта на Китай, за да убеди Иран да приеме сделка, като се позова на военноморската блокада на САЩ. „Иранският режим знае, че настоящата им реалност не е устойчива и президентът Тръмп държи всички карти, докато преговарящите работят за постигане на сделка“, коментира говорителката на Белия дом Оливия Уелс.

Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство в САЩ, посочва, че Пекин се противопоставя на това, което той нарича „незаконни едностранни санкции“. Той казва, че Китай е поискал от своите фирми да действат в съответствие със законите и разпоредбите.

„Що се отнася до ситуацията с Иран, належащият приоритет сега е да се предотврати по всякакъв начин рецидив на бойните действия, вместо да се използва ситуацията, за да се хвърля кал по други страни“, казва Лиу.

Ограничени възможности за натиск върху Китай

Тръмп, чиито рейтинги на одобрение бяха силно засегнати от войната, има ограничени възможности да окаже натиск върху Китай, така че да направи повече по отношение на Иран. Те включват санкции и мита, както и някои по-малко вероятни варианти.

САЩ наложиха военноморска блокада на Иран, а Тръмп предложи възможността за налагане на собствени такси върху трафика през Ормузкия проток. Това би разгневило Пекин.

След вътрешния и международен отпор Белият дом оттогава заяви, че Тръмп иска да отвори пролива за трафик без никакви ограничения. Тази седмица Държавният департамент заяви, че Вашингтон и Пекин са се споразумели, че на никоя държава или група не трябва да се позволява да се налагат такси там.

