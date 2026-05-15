xAI на Илон Мъск пуска първия си агент за програмиране

Компанията xAI на Илон Мъск пуска на пазара първия си агент за програмиране с изкуствен интелект, наречен Grok Build, в опит да навакса спрямо Claude на Anthropic при оптимизирането на разработването на софтуер, съобщава Bloomberg.

Моделът с изкуствен интелект, който се намира в ранен етап на тестване и е достъпен само за платени абонати, представлява първата стъпка на стартъпа в сферата на професионалното програмиране. Според публикация на сайта на xAI агентът може да изпълнява сложни задачи по програмиране, следвайки командите на потребителя.

Мъск и xAI се надпреварват да настигнат другите AI компании в областта на програмирането – доходоносен пазар за изкуствения интелект и област, в която милиардерът признава, че фирмата му е изостанала. Майкъл Никълс, президент на xAI и изпълнителен директор в Starlink, призова служителите на стартъпа да достигнат нивото на Claude при изпълнението на задачите, наричайки това „краткосрочна цел“.

Мъск – най-богатият човек в света, се е заел да преструктурира AI компанията си преди първичното публично предлагане на акции на компанията майка SpaceX по-късно тази година, което се очаква да бъде най-голямото в историята. Този процес на преструктуриране включва съкращения, скъпи нови партньорски споразумения и вълна от наемания, за да се опита да замести основателите на xAI, които напуснаха.

Миналия месец xAI сключи сделка за партньорство с AI фирмата Cursor в областта на програмирането, както и на изчислителните ресурси. Инженерите на Cursor вече работят със стартъпа през последните седмици, посочват запознати с въпроса източници. Въпреки това други ключови инженери в офиса на xAI в Пало Алто наскоро напуснаха, включително Девендра Чаплот, основател на Mistral AI, който се присъедини през март, и Бейбин Ли, който управляваше екипа за следтренировъчна работа на xAI.