36 държави се присъединиха към Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна

Тридесет и шест държави, предимно от Европа, се присъединиха към Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, чието седалище ще бъде в нидерландския град Хага, съобщава Euronews.

Съвместна инициатива беше официално утвърдена в петък по време на годишната среща на министрите на външните работи на Съвета на Европа – организация за защита на правата на човека, която пое водеща роля в запълването на празнотата в юрисдикцията, оставена от Международния наказателен съд (МНС).

Министрите одобриха резолюция, определяща структурата и функциите на управителния комитет, който ще контролира трибунала. Сред задачите му ще бъдат одобряването на годишния бюджет, приемането на вътрешни правила и изборът на съдии и прокурори. Страните се ангажират да зачитат независимостта на съдебните производства.

Украинският външен министър Андрий Сибиха, който участва в церемонията, определи момента като „точка, от която няма връщане назад“ в продължилото години търсене на отговорност.

„Специалният трибунал става юридическа реалност. Много малко хора вярваха, че този ден ще дойде. Но той дойде“, заяви Сибиха в социалните медии, припомняйки духа на прецедентните Нюрнбергски процеси, които изправиха пред съда оцелелите лидери на нацистка Германия.

„Путин винаги е искал да остане в историята. И този трибунал ще му помогне да постигне това. Той ще остане в историята. Като престъпник“, добави той.

Резолюцията от петък беше подписана от Андора, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Република Молдова, Монако, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна и Обединеното кралство.

Австралия и Коста Рика са единствените неевропейски участващи страни.

Европейският съюз също подкрепи инициативата, въпреки че четири от държави членки – България, Унгария, Малта и Словакия – не добавиха имената си към резолюцията от петък.

Списъкът остава отворен за присъединяване на други държави – от Европа и извън нея.

Ален Берсе, генерален секретар на Съвета на Европа, призова участниците да приключат законодателните си процедури и да отпуснат необходимите средства, за да се гарантира, че трибуналът може да започне работа възможно най-скоро. ЕС вече е заделил 10 млн. евро.

Липсата на ангажимент от страна на САЩ под управлението на президента Доналд Тръмп предизвиква опасения относно бюджетни дефицити. Натискът на Тръмп за сключване на мирно споразумение между Украйна и Русия също породи съмнения относно основната цел на трибунала: в спорния проект от 28 точки от миналата година бе лансирана идеята за обща амнистия за военни престъпления.

„Моментът, в който Русия ще бъде подведена под отговорност за агресията си, наближава с бързи темпове. Пътят пред нас е пътят на правосъдието, а правосъдието трябва да възтържествува“, заяви Берсе на срещата.

Изправяне на Путин пред съда

Създаването на специален трибунал е приоритет за Украйна и съюзниците ѝ, откакто Кремъл нареди мащабна инвазия през февруари 2022 г.

Инициативата беше сметната за необходима, тъй като МНС може да преследва престъплението агресия само когато то се приписва на държава членка. Русия не е подписала Римския статут и може да използва правото си на вето в Съвета за сигурност на ООН, за да блокира всякакви промени.

За разлика от военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцида, които се отнасят до лицата, извършили зверствата, престъплението агресия е престъпление на властта и се отнася до хората, които в крайна сметка отговарят за управлението на държавата агресор.

На практика това обхваща т.нар. „тройка“ – президентът, министър-председателят и министърът на външните работи – заедно с високопоставени военни командири, които са ръководили нападението срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Путин – главният архитект на инвазията и основен пропагандатор на нейната ревизионистка версия, е най-търсената фигура. Но е малко вероятно той да бъде съден в близко бъдеще.

От решаващо значение е, че „тройката“ ще остане имунизирана срещу съдебни процеси in absentia – т.е. без физическото присъствие на подсъдимия – докато те останат на поста си. Прокурорът все пак може да повдигне обвинение срещу Путин и външния му министър Сергей Лавров, но съдебната камара ще остави производството на пауза, докато обвиняемите не напуснат постовете си.

Трибуналът ще има правомощията да налага тежки наказания на признатите за виновни, включително доживотен затвор, конфискация на лично имущество и парични глоби, които ще бъдат насочени към фонда за компенсации за жертвите.