Андрей Янкулов: Оттеглянето на Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми

Оттеглянето на Борислав Сарафов не е реформа и не решава системните проблеми. Това коментира пред БНТ вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Оставката на Борислав Сарафов сама по себе си не е реформа и не решава системните проблеми. Тя обаче решава конкретен въпрос – вече има легитимен временно изпълняващ функциите главен прокурор с ясен шестмесечен мандат. Този път правилата са ясни и няма риск от продължително заемане на поста извън законовите срокове“, изтъква служебният министър, добавяйки: „Правомощията на министъра на правосъдието са ясно ограничени. Той може да прави предложения и да поставя въпроси за разглеждане, но не и да взема самостоятелни решения. Това е в съответствие с принципа на разделение на властите. Министърът на правосъдието не определя кой да бъде главен прокурор – той може аргументирано да сезира компетентния орган, какъвто е Висшият съдебен съвет“.

Едно от важните действия, които министърът може да предприеме е да постави темата в центъра на обществения и професионалния дебат, допълни той.

Това вече даде резултат: чуха се гласове, включително от самата прокуратура, че е необходима реформа и промяна в модела на работа, подчерта Янкулов. По думите му е станало ясно, че институцията трудно може да се ползва с доверие, докато съществуват мрежи на паралелно влияние.

Според Янкулов не трябва да се допуска Борислав Сарафов до кабинета му с охрана. Според него въпросът е и по-широк – дали като общество приемаме проблемите да се решават със силови средства.

„Имаме примери от близкото минало, които не доведоха до устойчиви резултати. Подобен подход крие сериозни рискове“, изтъква служебният министър.

Той коментира, че очакванията му към следващото управление са свързани най-вече с избора на нов Висш съдебен съвет. Той не трябва да бъде формиран по досегашния модел чрез партийно влияние. Обществената квота трябва да бъде действително обществена, което изисква повече прозрачност и ясни критерии.