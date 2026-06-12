Украйна затяга примката около Крим, прицелва се и в блокада в Азовско море

Украйна увеличава атаките си с дронове и ракети към цели в окупирания през 2014 година Крим и през последните дни масирано атакува и мостове в Херсонска област към полуострова, с което се забавя логистиката към бойното поле в Запорожка област. Назначените от Москва власти в окупираните части на областта съобщават за атаки по два моста в Армянск в нощта срещу 11 юни. Единият от тях е напълно разрушен, отбелязват от службите за сигурност на Украйна (СБУ).

Оттам отчитат унищожението на логистичен център с 50 товарни камиона и цистерни с гориво, чакащи да преминат през моста, след като трафикът е бил пренасочен към Армянск заради повредите по моста Чонгар преди няколко дни. Тези данни се потвърдиха и от властите в Крим, които отбелязаха, че очакваните доставки на бензин няма да пристигнат.

Има публикации, сочещи и поскъпване и недостиг не само на бензин, който се продава само с купони, но и на основни стоки – захар, сол и брашно, за които също има въведени ограничения при покупка.

Украинските удари по мостове към Крим между 7 и 11 юни 2026 г. Източник: Институт за изучаване на войната (ISW)

Според руски наблюдатели временно са блокирани всички сухопътни пътища между Херсонска област и Крим, отбелязва още Институтът за изучаване на войната (ISW) и допълва, че атаките по пътните артерии в окупираните части на Украйна ще имат каскаден ефект и могат да усложнят руската подготовка да настъпателни действия.

Руски наблюдатели отчитат, че един от начините да се превъзмогне блокадата, е строителството на понтонни мостове, които обаче са още по-уязвими за ударите с дронове.

По данни на Украйна трафикът по М-14, свързваща Ростов на Дон с Крим (или Р-280 „Новороссия“, както наричат трасето в Русия), е намалял с две трети. Вариант за осъществяване на доставки е и Кримският мост, но руските власти се въздържат от това, за да не се стигне до нови атаки и по него.

Украйна се подготвя за блокада и на Азовско море

Украйна до месец ще държи под пълен контрол трасето М-14, наричана в последно време и „магистрала на смъртта“, твърди ръководителят на безпилотните сили на украинската армия Роберт Бровди, който е по-известен с прозвището си „Мадяр“, пред Ройтерс.

Според военния анализатор Олександър Коваленко това ще означава предстояща блокада и на Азовско море. Допълнително данните от нанесените удари по кораби в този район също потвърждава възможността за отрязване на логистиката и през този регион.

Междувременно и Русия засили атаките си по пристанищата в Одеска област, което се отразява на износа на Украйна – основната част от товарите с желязна руда и селскостопански стоки преминават именно оттам. По данни на украинските власти само от началото на годината по пристанищната инфраструктура в Одеса и съседните портове са изстреляни над 800 дрона.

Руски анализатори посочват, че целта е експортният потенциал на Украйна и намаляване на приходите за икономиката. Според тях „намаляването на икономическата привлекателност“ на страната ще накара западните партньори да се откажат да доставят военна помощ.

За година безпилотните сили на Украйна са поразили 356 хил. цели

За последните 12 месеца (от юни 2025 година) украинските безпилотни сили са поразили 356 хил. цели, отчете украинският президент Володимир Зеленски в приветствието към служещите в това поделение на украинската армия. Той отбеляза, че производството на дронове започна от нулата, но има много бързо развитие и скоро няма да има петролна рафинерия в Русия, която да не е засегната от украинските дронове.

В нощта срещу 12 юни украинските дронове поразиха два химически завода – в Толиати (Самарска област) и в Нижнекамск (Татарстан), показват публикации в социалните мрежи.

Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирский отбеляза предимството на дроновете и на бойното поле, които имат украинците в този момент - 1,5 към 1 дрон, и допълни, че то ще се увеличава. Според украинския военен анализатор Олександър Коваленко първите fpv-дронове са използвани от украинската армия на 10 юни 2022 година – няколко месеца след началото на пълномащабната война. Причината е недостига на артилерийски снаряди, които украинската армия хронично изпитва.

Украински медии обръщат внимание на новата концепция за развитие на ракетните войски и артилерията до 2030 година, която предвижда подобряване на разузнаването, увеличаване на обсега и точността на ударите, както и развитие на логистиката и доставките. В основата на стратегията е заложена колебаеща се помощ от Запада.

Военни анализатори отбелязват, че това е стратегия на война на изтощение, когато значение има не толкова количеството оръжия, а способността за ефективно използване на наличните ресурси и бързото откриване на цели.

Украйна затвърждава позициите си в западните части на Запорожка област

В резултат на успешните атаки по логистиката Украйна затвърждава позициите си в западните части на Запорожка област и увеличава присъствието си около Степнохирск, пишат руските военни анализатори. Те признават, че в този регион вече са изгубени всички териториални придобивки от пролетта на 2025 година. Няма голям пробив, но заедно с проблемите с логистиката, това направление остава проблемно, отчитат още руските наблюдатели.

Те отбелязват и успехите на руската армия около Костянтинивка (Донецка област), макар и да допълват, че до окупацията на града има още време. Според оценките на Института за изучаване на войната Русия е овладяла под 15% от града след първото проникване през октомври 2025 година.

Украински военни наблюдатели отчитат, че руските военни се насочват към нова тактика в последните дни – щурмовите групи вече се състоят не от 3-5 души, а от един, или най-много двама. По този начин действително се подобрява шансът за незабелязан пробив, но това означава и нулев шанс за евакуация при получени наранявания.

Натискът на бойното поле не отслабва

Натискът на бойното поле не отслабва и сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отбелязват вече 31 поредни дни с над 200 бойни действия. През миналото денонощие (1569-ия ден от пълномащабната война) са регистрирани 241 атаки спрямо 251 ден по-рано.

Русия е извършила още и 116 въздушни удара с 317 авиационни бомби, както и 3500 артилерийски обстрела, по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 10,1 хил. fpv-дрона.

За пореден ден най-тежко е положението в Покровското направление, където ВСУ съобщава за 47 атаки като руснаците се опитват да пробият към Добропиля. Интензивни са боевете и в Хуляйполе (Запорожка област), където се съобщава за 20 атаки.

В последните седмици почти липсва натиск към Купянск и Краматорск, макар че руски военни кореспонденти отбелязват, че може да се очакват изненади, защото руснаците се придвижват в предварително изградени тунели под земята. Увеличават се атаките към Словянск (11), както и към Лиман (17), показват още данните на ВСУ.