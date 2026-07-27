Украйна цели готов прототип на европейската противоракетна система до средата на 2027 г.

Украйна цели прототип на европейска антибалистична система с кодово име „Фрея“ да бъде готов през първата половина на 2027 г., съобщава Ройтерс, като се позовава на висш представител на страната.

Киев настоява също така съюзниците му да помогнат за доставката на оръжие, способно да сваля руски ракети, съобщава Ройтерс.

Давид Алоян, заместник-секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, който ръководи проекта „Фрея“, коментира, че международна комисия, натоварена с оценката на разходите за научноизследователска и развойна дейност, ще се събере скоро за първи път.

Лидерите на 10 европейски държави, включително украинският президент Володимир Зеленски, както и около представители на производители на отбранително оборудване, се срещнаха в Париж преди две седмици, за да дадат официално старт на антибалистичната коалиция.

„Тъй като работим в кратки срокове, имаме амбициозна цел: да имаме готов MVP (минимално жизнеспособен продукт) до първата половина на следващата година“, казва Алоян.

„Това е прототип, който вече може да демонстрира първите си практически резултати“, пояснява той.

Украйна е хронично зависима от произведените в САЩ системи за противовъздушна отбрана Patriot. Те са единственото оръжие в арсенала ѝ, способно надеждно да сваля руските балистични ракети. Доставките на ракети Patriot обаче са засегнати от политическата нестабилност, както и ниските запаси заради войната в Иран и дългия им производствен цикъл.

Русия засили балистичните си удари по столицата Киев и южния пристанищен център Одеса този месец. Руските сили изстреляха десетки ракети, повечето от които Украйна не успя да свали поради липса на прехващачи.

Украйна е готова да предостави на проекта „Фрея“ пускова установка и ракета прехващач, за които Зеленски този месец коментира, че са само „въпрос на тестване“. Украинският лидер заяви, че се надява да види системата в действие в рамките на една година.

Киев очаква съюзниците му да допринесат с технологии като съвременни радари, сензори и експертиза в областта на електрониката за насочване и управление на ракети.

Украинският производител на ракети и дронове Fire Point, който разработи крилатата ракета Flamingo, заяви, че ще бъде водещият индустриален партньор по проекта. Миналия месец компанията обяви сделка с германския производител на отбранителна техника Hensoldt за предоставяне на радар за проекта.

„Фрея“ е опит за изграждане на по-евтина алтернатива на Patriot, на която много европейски страни също разчитат. Други системи за противовъздушна отбрана, като френско-италианската SAMP/T и германската IRIS-T, все още не са доказали способността си да свалят балистични ракети.

Зеленски сравни коалицията „Фрея“ с Lego - сглобяване на части от оборудване от лидери в отбранителната индустрия. Производителите са натоварени със задачата да разработят рамка за система с взаимозаменяеми части, обяснява Алоян.

„Общата логика на тази система е, че тя е с отворена архитектура. Така че, ако Дания например каже, че иска системата „Фрея“ с датски радар Weibel, или ако Швеция я поиска със системата Saab, това няма да е проблем“, обяснява той.

Създаването на специален орган, потенциално фонд, който да насочва всички вноски и да осигурява стабилно финансиране на проекта, е една от обмисляните идеи, казва още Давид Алоян.

Той също така се надява, че прякото участие на бизнеса в проекта заедно с правителствата ще помогне за намаляване на бюрокрацията.