Лихвите по новите депозити тръгнаха нагоре през юни

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през юни расте на месечна база, но докато при фирмите намалява в сравнение с година по-рано, при домакинствата се увеличава, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Обемите при спестяванията растат на годишна и на месечна база при домакинствата, отчитат в централната банка.

По данни на БНБ през юни в сравнение с май средната лихва по депозитите на бизнеса с договорен матуритет се повишава с 0,14 процентни пункта до 1,61%, като се понижава с 0,49 пр. п. за година.

Обемът на новия бизнес по тези депозити се понижава с 14,3% (151,7 млн. евро) до 911,3 млн. евро, при годишен ръст с 24,8%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите отбелязва месечен ръст с 0,01 пр. п. до 0,10%.

През юни средната лихва по депозитите на домакинствата с договорен матуритет нараства на месечна база с 0,24 пр. п. до 1,57%, а за година увеличението е с 0,63 пр. п.

Обемът на новия бизнес по тези депозити се повишава на месечна база с 45,1% (132,1 млн. евро) до 425 млн. евро, а на годишна расте с 31,1%.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на ниво от 0,01%, а този по спестяванията, договорени за ползване след предизвестие, нараства незначително до 0,23%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ