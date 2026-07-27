Биткойн фондовете в САЩ отново бележат отлив на капитал заради притесненията за Фед

Отливът на капитал от биткойн борсово търгуваните фондове (ETF) в САЩ в края на миналата седмица подчертава колко крехко е последното възстановяване на криптовалутата.

ETF-ите на спот пазара са се разделили с над 465 млн. долара на 23 и 24 юли, слагайки край на серията си от седем сесии на приток на капитал на фона на притесненията, че Федералният резерв на САЩ може да увеличи лихвените проценти. Притесненията помрачиха напредъка около т. нар. Clarity Act – проектозакон за пазарната структура в криптосектора.

Променящите се развития в Близкия изток засилиха волатилността на биткойна през последните дни. Най-старата криптовалута мина прага от 65 хил. долара по-рано в понеделник, но впоследствие падна под прага и минути след 15:30 ч. българско време се разменя за 64 879 долара, което е ръст от 0,6% за денонощието.

Дневният баланс на капитала на спот биткойн ETF-ите в САЩ. Графика: Bloomberg

Поскъпването стана факт, след като САЩ и Иран удължиха паузата във взаимните удари, облекчавайки тревогите за възможни пречки пред местното снабдяване с енергоносители след последната ескалация на конфликта.

„Очакваме макроикономическата несигурност да се запази тази седмица, но перспективите ни за биткойна остават структурно бичи“, коментира Иван Лим, старши трейдър за деривати във FalconX. „Неотдавнашните отливи от биткойн ETF-ите и крехкото настроение са до голяма степен реакция на законодателното изчакване около Clarity Act и очакванията за по-бързо повишаване на лихвите от Фед“, допълни той.

Етичните разпоредби остават ключова точка на разногласия относно Clarity Act, тъй като законодателите се стремят да осигурят достатъчно гласове от демократите преди августовската ваканция на Конгреса. Демократите настояват за по-строг език, за да попречат на президента Доналд Тръмп да печели от криптоиндустрията, която неговата администрация регулира. Наскоро обявените от него неочаквани приходи от 1,4 млрд. долара от криптобизнеси през миналата година допълнително разпалиха въпроса.

Въпреки скока в отлива на средства през последните два търговски дена биткойн ETF-ите регистрираха приток от 33,8 млн. долара за цялата седмица. Това отбеляза трета поредна седмица на приток след осем седмици, през които инвеститорите изтеглиха 8,3 млрд. долара от фондовете.

Тегленията в края на седмицата, начело с тези от фонда IBIT на BlackRock Inc., показват, че макар институционалните инвеститори да са се завърнали избирателно след продължителен период на обратно изкупуване, убеждението остава слабо. Последните данни показват, че инвеститорите все още са склонни бързо да реализират печалби или да намалят експозицията си, когато пазарните настроения се влошат.

„Следващите няколко сесии ще са показателни“, смята Рейчъл Лукас, анализатор в BTC Markets. „Стабилизирането на потоците сочи към предизвикана от събития пауза. Втора седмица на отливи би била по-сериозна“, допълва тя.