Бърнам се среща със Зеленски, Украйна одобри план за удари на далечно разстояние в Русия

Новият британски премиер Анди Бърнам ще се срещне в понеделник с Володимир Зеленски във Великобритания, като ще приеме първия си международен гост откакто пое поста на министър-председател, докато украинският лидер се подготвя за среща с Доналд Тръмп по-късно тази седмица, предават световните агенции.

Посещението е сигнал от страна на Обединеното кралство за неговата непрекъсната подкрепа за Украйна въпреки неотдавнашното оттегляне на Киър Стармър от поста на премиер. То също така дава възможност на британските официални лица да помогнат на Зеленски да се подготви за посещението си в САЩ, което се осъществява на фона на усилията за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Подкрепата на Обединеното кралство за Украйна „остава непоколебима“, заяви Бърнам. Той ще се срещне със Зеленски във военноморска база на Обединеното кралство.

Преди преговорите Обединеното кралство обяви, че ще сподели с Украйна интелектуалната собственост върху т.нар. Stone Cloak – устройство с размерите на таблет, което пречи на руските системи за противовъздушна отбрана да проследяват и да насочват дронове.

Подкрепата на британските военни и разузнавателни служби за Украйна се простира отвъд военната помощ и публичните декларации за подкрепа. Тя наложи мобилизиране на европейските партньори по въпроси като санкциите, както и запазване на подкрепата на САЩ, докато Тръмп се колебаеше между подкрепа за Украйна и за Русия. Обединеното кралство също така е оказало натиск върху Зеленски зад затворени врати да се заеме с деликатни въпроси като корупцията.

Стармър, подобно на своя консервативен предшественик Риши Сунак, се утвърди в ролята си на поста, печелейки похвали в чужбина, но малко признание у дома.

През първата си седмица на поста Бърнам се фокусира върху вътрешни въпроси, като обяви редица мерки за облекчаване на разходите за живот. Отношенията му със Зеленски ще бъдат тест за това колко решително е готов да излезе на международната сцена.

По повод срещата на Зеленски с Тръмп стана ясно, че Украински и американски официални лица са обсъдили възможността да се предложи на Русия въздушно примирие, съобщи информационната агенция Ройтерс, позовавайки се на украински източник. Киев вече е отправял подобни предложения към руския президент Владимир Путин, които са били отхвърляни, но украинските власти смятат, че натискът върху руската икономика в резултат на продължаващите украински удари с дронове и ракети може да смекчи позицията на Путин, съобщава източник пред агенцията.

Зеленски трябва да се срещне с Тръмп във Вашингтон във вторник. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в неделя, че Русия счита за преждевременно да коментира каквото и да е подобно предложение за примирие.

„Не знаем доколко са достоверни тези съобщения и откъде идват. Това са вестникарски публикации и нищо повече. Ето защо на този етап е преждевременно да ги коментираме“, цитира думите на Песков информационната агенция „Интерфакс“. „Чухме изявления, че може би са възможни някои нови формули. Все още трябва да научим повече за тях… Какво ще се случи по-нататък ще зависи от това доколко те съответстват на нашите интереси.“

Новината за посещението стана ясно, докато в същия момент украинският президент заяви в социалните медии, че е наредил на украинските разузнавателни служби да споделят информация относно руската помощ за Иран на фона на продължаващата война със САЩ.

В публикация на английски език в социалната мрежа X Зеленски заяви, че от началото на юли Украйна е регистрирала руско сателитно наблюдение на арабските съюзници от Персийския залив и на американски военни обекти в региона.

Той твърди, че „съществува ясна връзка между руските сателитни снимки на тези обекти и иранските удари – както преди атаките, при подготовката за тях, така и след това, за да се оцени нанесената щета.“

Белият дом не е отговорил на въпроси относно твърденията на Украйна, нито дали са получили украинската разузнавателна информация, на която се позова Зеленски.

Тръмп по-рано настоя, че вярва, че руският президент Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин не подпомагат Иран по никакъв „значителен“ начин.

Иран обяви, че украинската атака срещу ирански кораб няма да остане без отговор

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че украинска атака срещу ирански търговски кораб „не може да остане без отговор“.

Иран съобщи, че атаката в Каспийско море е довела до експлозия, при която е загинал един моряк, а друг е бил ранен. Арагчи е направил тези коментари по време на разговори с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас и руския външен министър Сергей Лавров, съобщи самият ирански външен министър в X.

Лавров, в изявление, публикувано на сайта на руското външно министерство, изрази съболезнования във връзка със смъртта на моряка при атаката.

Лавров заяви, че Арагчи е благодарил на местните власти в руския регион Астрахан, откъдето корабът е започнал пътуването си, за оказаната помощ на екипажа „и е подчертал необходимостта да се сложи край на подобни авантюри от страна на киевския режим“.

В изявлението се посочва също, че Арагчи е информирал Лавров за „продължаващите дипломатически усилия, насочени към деескалация на напрежението в Близкия Изток“.

Зеленски одобри план за удари на далечно разстояние в Русия

Володимир Зеленски проведе в неделя среща за ударите с голям обхват, по време на която беше одобрен план за още операции на голямо разстояние, а списъкът с приоритетни цели бе актуализиран, предаде „Укринформ“, позовавайки се на съобщение на президента в Телеграм.

“Проведох среща за нашите операции на голямо разстояние. Днес одобрихме продължаването на нашите операции и актуализирахме списъка с приоритетни цели въз основа на тяхното актуално въздействие върху Русия и способността ѝ да продължава и да удължава тази война”, каза Зеленски.

Той отбеляза, че планът на Украйна за удари на голямо разстояние срещу Русия във война се изпълнява съобразно установените приоритети. Обхватът на ударите вече надхвърля 3000 км, а Украйна продължава да разширява възможностите си да атакува дори на по-голямо разстояние.

Зеленски уточни, че украинските дронове вече имат способност да достигат цели в руската уралска област, Сибир и други райони, отдалечени от Москва.

От началото на войната са нанесени над 1000 удара в кампанията за атаки на голямо разстояние. Поразените цели включват петролни съоръжения, предприятия за критично военно производство и стратегически важна руска логистична инфраструктура.

Основната цел на ударите на голямо разстояние е оказването на натиск над Русия за дипломация, чрез унищожаване на оръжейното ѝ производство, предизвикване на петролни и други икономически загуби и връщане на войната на нейна територия, посочи украинският президент.

Атаките продължават

През нощта на 27 юли руска управляема въздушна бомба удари Запорожка област, разрушавайки къща и отнемайки живота на един човек. Още двама души са били ранени, след като руски дрон удари жилищна кооперация, съобщи в Telegram ръководителят на регионалната военна администрация в Запорожие Иван Федоров.

Руските сили нанесоха и седем удара по Сумска област с управляеми въздушни бомби, в резултат на което са били ранени пет цивилни лица, съобщи в Telegram Олег Григоров, ръководител на Областната военна администрация в Суми.

В резултат на атаките са нанесени щети на частни жилищни сгради, инфраструктурни обекти и превозни средства.

Двама души са загинали и в южния руски град Ростов на Дон при украинска въздушна атака през нощта, съобщи в Telegram регионалният губернатор Юрий Слюсар, цитиран от Ройтерс и БТА.

В Ростов на Дон петима души са били ранени, като двама от тях са в критично състояние. Според губернатора падащи отломки от дронове са предизвикали пожари на няколко места, включително в складови помещения, частно предприятие и жилищни сгради.

Друга украинска атака с дрон е ранила 12 души, включително две деца, в руския град Белгород, близо до границата с Украйна, съобщиха регионалните власти днес сутринта.