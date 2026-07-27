Грандиозно IPO в Китай: Акциите на производителя на чипове CXMT скочиха с 500%

Акциите на производителя на чипове Changxin Technology Group (CXMT) отбелязаха ръст от над 500% в понеделник при дебюта си на шанхайския пазар STAR Market, фокусиран върху технологичните компании, което превърна CXMT в най-високо оценената компания, листната на китайската борса, съобщава CNBC.

Компанията с централа в Хефей набра 57,92 млрд. юана (8,6 млрд. долара), след като определи цената на първичното публично предлагане на 8,66 юана за акция, което го превърна в най-голямото IPO в Азия от началото на годината досега.

Акциите на CXMT се търгуваха последно на цена от 52 юана, което дава на компанията пазарна капитализация от около 3,5 трлн. юана.

Според IPO проспекта въз основа на данните за продажбите през четвъртото тримесечие на 2025 г. CXMT е държала дял от 7,67% от световния пазар на DRAM чипове през 2025 г. DRAM чиповете се използват в електронни устройства, вариращи от смартфони до сървъри.

Световният пазар на DRAM се доминира от Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

„Нямам никакво съмнение, че компанията ще се превърне в световен лидер. Може би е само въпрос на време тя да стане не само претендент, но и световен шампион в този конкретен сектор“, заяви Теодор Шоу, главен изпълнителен директор на Yiyi Capital, за CNBC.

Листването се случва в момент, когато CXMT е обект на засилено внимание, след като по-рано този месец се появиха съобщения, че Apple е започнала да тества DRAM чиповете на китайския производител за устройства, продавани в Китай.

CXMT записа оперативна печалба от 35,43 млрд. юана през първото тримесечие спрямо загуба от 2,83 млрд. юана година по-рано, като отбеляза продължаващ ръст в глобалното търсене на изчислителна мощност и разпределение на капацитета от страна на големите производители.

„Поскъпване от 470% още в първия ден не е чак толкова рядко явление. Това, което е особено забележително в този конкретен случай, е, че компания от такъв мащаб постига толкова добри резултати“, заяви Шоу. В миналото подобни резултати се дължаха предимно на компании с по-малка пазарна капитализация, отбелязва той, добавяйки, че за CXMT относително ограниченият свободен обем акции на първия ден, съчетан с натрупаните пазарни настроения, са били ключовите фактори, довели до скока.

Morningstar посочи в бележка в петък, че тъй като изкуственият интелект все повече се превръща във въпрос на национална сигурност за Китай, CXMT вероятно ще бъде един от основните бенефициенти. Изследователската фирма добави, че макар технологията на CXMT все още да изостава от световните лидери в областта на чиповете за памет, местните интернет гиганти, които са начело на развитието на изкуствения интелект, вероятно ще стимулират широкото внедряване на чиповете ѝ, тъй като Пекин се стреми към самодостатъчност в производството на полупроводници.

CXMT, основана през 2016 г. от председателя Джу Имин, планира да увеличи технологичните си възможности и основната си конкурентоспособност, предимно в масовото производство на пластини за чипове за памет и проекти за научноизследователска и развойна дейност, като използва постъпленията от IPO-то, показва превод на Google на информацията в проспекта.

„Мисля, че се приближаваме към краткосрочен връх по отношение на настроенията около цикъла на чиповете за памет“, предупреди Шоу, добавяйки, че инвеститорите вече продават акции в рамките на IPO-то, особено в Китай. „Тези бизнеси с чипове за памет са устойчиви, но големите маржове и нетната рентабилност, които наблюдаваме днес, не са устойчиви и трябва да се нормализират в рамките на един цикъл“, каза той.

Той добави още, че макар това може да не е непременно върхът на цените на акциите, пазарът се намира точно в пика на дисбаланса между търсенето и предлагането.