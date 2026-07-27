Доверието на германския бизнес се подобрява по-силно от очакваното през юли

Доверието на германския бизнес се подобрява с по-рязък от очакваното темп през юли благодарение на значително по-позитивните очаквания за следващите месеци, предава Ройтерс.

Според проучване на германския институт Ifo индексът на бизнес климата в страната се е повишил до 86,6 пункта през юли спрямо 85,7 пункта през юни. Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха показателят да нарасне до 86 пункта.

„Въпреки напрежението около войната на САЩ и Израел в Иран, германската икономика демонстрира по-малък песимизъм“, посочва в изявление ръководителят на Ifo Клеменс Фюст.

Индексът на икономическите очаквания се е покачил до 86,7 пункта през юли от 84,3 пункта през юни, отбелязвайки силен ръст.

В същото време компаниите са малко по-малко удовлетворени от текущото си бизнес състояние, като съответният показател се е понижил до 86,5 пункта през юли спрямо 87 пункта през предходния месец.

Проучването показва още, че бизнес настроенията са се подобрили във всички основни сектори на германската икономика.