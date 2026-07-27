Саудитска Арабия, Йордания и Ирак съобщават за атаки с дронове

Саудитска Арабия, Йордания и Ирак съобщават за атаки с безпилотни летателни апарати в понеделник. Това застрашава крехката пауза във военните действия между САЩ и Иран, съобщава AP.

Инцидентите с дронове се случват два дни след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати временно въздушните удари по Иран. Техеран също обяви, че спира с атаките.

Според анализатори случилото се е тест за устойчивостта на настоящото деескалиране.

По информация на AP и регионални медии саудитските сили са прехванали дронове, насочени към петролни обекти в източната част на страната и към района на Рияд. Йорданските военновъздушни сили са свалили два дрона, навлезли във въздушното пространство на кралството.

Саудитското министерство на отбраната коментира, че безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак от подкрепяни от Иран милиции. Няма данни за жертви или материални щети.

Йордания също съобщи, че при прехващането на дроновете не са нанесени поражения. Иракските власти са започнали разследване на инцидентите на своя територия.

Паузата в бойните действия между Вашингтон и Техеран засега се задържа

Въпреки новите атаки Иран и САЩ засега спазват взаимната пауза в преките удари. Според Ройтерс Техеран е уведомил чрез посредници, че ще се въздържа от нови атаки, докато Вашингтон не възобнови въздушната си кампания.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прекрати бомбардировките след 13 поредни нощи на удари, след като американските военни са преценили, че операцията е достигнала пределите на непосредствените си военни цели.

Иран обаче подчертава, че не води преки или непреки преговори със САЩ и отхвърля появилите се информации за възобновяване на дипломатическите контакти. От Министерството на външните работи на Техеран посочват, че страната продължава да контролира Ормузкия проток и няма намерение да прави отстъпки под военен натиск.

Посредници се опитват да върнат САЩ и Иран към преговори

Успоредно с военната пауза продължават дипломатическите усилия за предотвратяване на нова ескалация. Според AP Катар, Оман и Пакистан посредничат между Вашингтон и Техеран в опит временното прекратяване на огъня да прерасне в по-устойчив процес на деескалация.

Засега няма потвърждение за директни преговори между двете страни, но посредниците съобщават за напредък в контактите, без да разкриват подробности.

Пазарите реагираха с поевтиняване на петрола

Надеждите, че паузата във военните действия може да се удължи, доведоха до рязко понижение на цените на петрола. Инвеститорите оценяват като по-малък риска от продължителни смущения в корабоплаването през Ормузкия проток – маршрут, през който преминава около една пета от световната търговия с петрол.

Цената на международния бенчмарк сорт „Брент“ се движи около 86 долара за барел, докато американският сорт West Texas Intermediate (WTI) се търгува около 84 долара.

Анализаторите предупреждават, че атаките с дронове срещу американските съюзници в региона показват, че ситуацията остава изключително нестабилна. Всеки нов удар срещу енергийна инфраструктура или американски обекти може бързо да сложи край на паузата и да върне конфликта към пряка военна ескалация.