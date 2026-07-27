Индексите на БФБ затвориха разнопосочно

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха разнопосочно в понеделник след спокойна сесия с оборот под 440 хил. евро.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са с най-голям оборот – 75,642 хил. евро, следвани от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) със 75,6 хил. евро, „Сила Холдинг“ също със 75,6 хил. евро и „СЛС Имоти“ АДСИЦ с 25,43 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция в сесията с 14 сделки, следвана от „Химимпорт“ с 13, „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с 11 и „Холдинг Варна“ с 10.

Основният индекс SOFIX спадна с 0,25% до 1271,33 пункта в сесията, а по-широкият BGBX40 се понижи с 0,03% до 216,92 пункта. BGTR30 отписа 0,13% до 1088,2 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,16% до 235,78 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,53% до 113,6 пункта.

От акциите в състава на SOFIX „Химимпорт“ са най-губещи, като отчитат спад от 4,35%, следвани от ПИБ с 3,09%, ЦКБ с 1,18%, „Смарт Органик“ с 1,16% и „Уайзър Технолоджи“ с 1,03%.

Само три акции от компонентите на основния индекс отчетоха ръстове – ФНИБ с 1,16%, „Холдинг Варна“ с 0,78% и „Шелли груп“ с 0,51%.

„Химимпорт“ е най-губещата акция и от BGBX40, следвана от „Чайкафарма“ със спад от 3,66%, ПИБ, „София комерс – Заложни къщи“ с 2,42% и „Неохим“ с 1,67%.

„ЕМКА“ е най-поскъпващата акция от индекса с ръст от 3,82%, следвана от „Стара планина холд“ с 3,75%, „Грийн Иновейшън“ с 3,72%, „Агрия Груп Холдинг“ с 1,96% и „Спиди“ с 1,79%.

От акциите в състава на beamX тези на „Пейсера България“ поскъпнаха с 49,7%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 2,36%. Същевременно акциите на „ИпоТех Софком“ поевтиняха с 0,95%, а на „Дронамикс Кепитъл“ – с 0,84%.