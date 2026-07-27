В момент на геополитическа турбуленция Европейският съюз (EС) трябва да реши как ще се развива занапред. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита експерти: „Какво е бъдещето на ЕС: Федерация или група на суверенни нации?“.

Румена Филипова, председател на Института за глобални анализи:

Най-вероятно Европейският съюз ще продължи да съществува в средно положение. От една страна, общоевропейското измерение е важно, особено в областите, където ЕС има ексклузивни компетенции, като търговията, но и разпределението на структурните фондове, които са важни за всички страни в общността. Същевременно националните държави запазват своите прерогативи при вземането на финални решения в Европейския съвет.

ЕС не изглежда да се движи към по-голяма интеграция както сега, така и за в бъдеще, поради редица причини. Например, намаленият лидерски потенциал в политическия елит, както и пониженият капацитет за лидерство на някой от най-големите двигатели, като Германия и Франция. А и в Европа има процес на социална и икономическа стагнация, което също препятства допълнителната интеграция. Въпросът е доколко това отговаря на предизвикателствата на съвременния свят.

Европейската интеграция сега се очаква да остане в застой, тоест има елементи на федерация, но и на национален суверенитет.

Едуард Маринов, доктор на науките от Института за икономически изследвания при БАН:

ЕС няма да стане класическа федерация, но ще продължи да се интегрира избирателно в стратегически области – там, където националните държави не могат да действат ефективно сами.

Въпросът не е колко суверенитет ще загубят, а колко могат да защитят само чрез общоевропейски действия. Средата се променя и трябва да припомним сентенцията на Жан Моне, че Европа ще бъде изкована в кризи, което е валидно и днес.

Европа няма да стане "съединени европейски щати", но и няма да остане същата. Вероятно ще видим модел на диференцирана интеграция – Европа на различни скорости, при която част от държавите ще се интегрират все по-дълбоко по определени политики.

Много е трудно повечето държави да прехвърлят суверенитета си в областта на външната политика, фискалната политика, социалната политика, отбраната, образованието.

Мариана Трифонова, международен анализатор:

Все по-трудно става да говорим за бъдещето на ЕС в рамките на тази дихотомия, защото много често крайното, до което се стига, е консенсусно.

По-скоро бихме видели нещо компромисно. Все повече национални правителства биха искали да запазят своя суверенитет, но ако Европа иска да играе важна роля в новата геополитическа ситуация, тя трябва да се придвижи в посока федерация, поне по отношение на външна политика, отбрана и сигурност, както и по-близка данъчна и икономическа политика.

Вариантът, към който се върви, е Европа на няколко скорости или по-скоро на концентрични кръгове – едно ядро, което може да задълбочи интеграцията си (и чрез квалифицирано мнозинство), докато една оставаща група държави запази сегашната си интеграция, както и външен кръг, който е свързан с асоциирани членове. Този модел обаче е изключително нестабилен, като въпросът е кои сили ще надделеят – центростремителните или центробежните.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията:

ЕС ще е нещо средно. Най-вероятният сценарий е за засилване на интеграцията в ядро от държави от Западна Европа и една по-малко интегрирана периферия.

Още от коментарите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.